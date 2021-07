Ned fra tronen for første gang på tre år: – Vi bryr oss ikke

TOKYO (VG) Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) har vært rangert som verdens beste sandvolleyballpar siden august 2018. Nå er de flyttet en plass ned.

NUMMER TO: Anders Mol og Christian Sørum er nummer to på den offisielle rankingen til det internasjonale volleyballforbundet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert:

Det er på det internasjonale volleyballforbundets liste over verdens beste lag i World Tour-sammenheng det siste året at sandvolleyballduoen har tronet øverst siden august 2018.

Per 26. juli 2021 er de derimot flyttet én plass ned. Nå er det Qatar-duoen Cherif/Ahmed som troner øverst. De har hatt en imponerende sesong.

For ordens skyld finnes det flere lister som rangerer verdens beste sandvolleyballspillere. Det er Anders Mol raskt til å påpeke når han blir konfrontert med opplysningene av VG i OL-byen Tokyo.

– Dette kommer an på hvordan du ser på det, sier han etter seieren mot Spania i andre OL-kamp.

– Det finnes flere rankinger. På en ranking er vi nummer to, men på en annen er vi fortsatt nummer én. Jeg tror det finnes en tredje ranking som vi leder også. Så vi er fortsatt best, sier Mol med et smil.

Makker Sørum nikker anerkjennende ved siden av ham.

Duoen er nummer to på to av tre mulige rankinger. På OL-rankingen er Mol og Sørum fortsatt nummer én.

Far og trener Kåre Mol bryr seg på den andre siden ikke nevneverdig.

– Vi bryr oss ikke og følger ikke med på den statistikken. Men vi har tapt noen kamper i turneringer nå, så det er kjekt at det er noen andre som kan være der. Men vi skal jobbe hardt for å komme tilbake dit igjen, sier han.

Mol og Sørum hadde et imponerende corona-comeback da sesongen startet i april. De vant de to første turneringene i Mexico, og slo nettop Qatar i begge finalene. Deretter sto de over den tredje turneringen på samme sted, mens det i sommer har vært stang ut for de nå seiersvante guttene.

I de siste tre turneringene før OL maktet de ikke å spille seg til semifinalene. Etter å i tillegg ha stått over turneringen i Mexico, falt de også på rankingen.

– Det bekymrer oss ikke. Qatar har gjort noen kjempegode turneringer, så det er helt fint. Vi har vært der lenge. Det er viktigere å vinne kamper her i OL enn å toppe den lista, sier Kåre Mol.

Qatar-duoen har 5160 poeng på listen. Mol og Sørum har 4960, men har spilt to færre turneringer (8 totalt).

PS: OL sendes på Discovery+. Mol og Sørum spiller gruppefinale mot russiske Semenov/Leshukov onsdag 28. juli klokken 15.00 norsk tid.

I den første versjonen av denne saken sto det at Mol og Sørum har falt en plass på én av tre lister. Det riktige er at de har falt på to av tre. Endret tirsda 11:20.