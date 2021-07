AaFK-utlånt spiller mister flere kamper etter administrativ tabbe

Håvard Mork Breivik får ikke spille tre kamper i 2. divisjon. Det må Brattvåg ta på sin egen kappe.



Håvard Mork Breivik har startet de første kampene for Brattvåg, men han har nå stått over to kamper og mister helgens kamp. Sist den AaFK-utlånte spilleren var på banen, var i hjemmekampen mot Florø og sin tidligere lagkamerat Vetle Fiskerstrand. Foto: Marius Simensen

Håvard Mork Breivik (20) ble i februar lånt ut fra AaFK til Brattvåg ut juni. Der har midtstopperen tatt steg og blitt en viktig brikke på laget, som har gjort at han startet de tre første kampene i 2. divisjon.

Men den utlånte AaFK-spilleren har ikke spilt mot verken Kongsvinger eller Eidsvold i de to siste kampene. Han får heller ikke lov til å spille neste kamp mot Fløya.

Forlenget for seint

Årsaken er at utlånsavtalen med AaFK gikk ut 30. juni. Partene ønsket å forlenge avtalen, men Brattvåg sendte inn papirene til fotballforbundet for seint. I regelverket for den nasjonale utlånsordningen, som gjelder spillere mellom 18 og 22 år, står det følgende: «Forlengelse av utlån kan foretas ved enighet mellom partene så lenge dette gjøres i god tid før opprinnelig utlån utløper».

Slik Sunnmørsposten forstår det, sendte Brattvåg inn papirene for forlengelsen først etter at utlånsavtalen fra utløpt. Når det skjer, inntrer følgende: «Hvis tilbakegang foretas, kan ikke spiller lånes ut på ny til samme klubb før det har gått nye 14 dager.

Det nye utlånet er i orden, men Breivik kan ikke spille igjen før mot Alta i neste uke.

– Misforståelse

– Det har skjedd en administrativ feil etter en misforståelse, som gjorde at deadlinen ble overskredet. Det gjør at Håvard dessverre er låst i 14 dager, sier Brattvåg-trener Rene Skovdahl til Sunnmørsposten.

– Hvordan oppleves det for deg som trener å ikke få bruke Breivik?

– Det er frustrerende å mangle en spiller. Vi ønsker å ha en konkurransesituasjon på både treninger og kamper, så det er frustrerende at det er slik. Samtidig vil jeg understreke at vi har en brei stall, som gjør at andre får mulighet til å vise at de fortjener å spille.

–Skulle gjerne sett han spilte

AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland synes det er synd at Breivik går glipp av tre kamper.

– Han har vært i startelleveren og hatt en fin tillit fra både klubben og trenerne der. Håvard har utviklet seg som spiller, så sånn sett skulle vi gjerne sett at han spilte disse kampene.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med Breivik, men han ønsker ikke å kommentere saka