Jakob Ingebrigtsen klar for sin første OL-finale: – Perfekt gjennomført

TOKYO/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) viste styrke i semifinalen og tok seg enkelt til finalen på 1500 meter.

FINALEKLAR: Jakob Ingebrigtsen skal løpe finale på 1500 meter lørdag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

I sitt første OL får Jakob Ingebrigtsen muligheten til å kjempe om medaljene. I torsdagens semifinale løp Ingebrigtsen mot blant andre regjerende olympisk mester Matt Centrowitz.

En sval bris var med på å senke temperaturen til drøyt 30 grader på en av OLs varmeste dager så langt idet nordmannen startet på det avgjørende heatet. På felt 129 på den ene langsiden sto Gjert Ingebrigtsen. Før og under løpet trippet trenerpappaen i spenning.

Jakob Ingebrigtsen la seg først bak fra start, men allerede ved passering 400 meter avanserte han frem og tok ledelsen i heatet. Australske Stewart McSweyn valgte å øke tempoet ytterligere og fikk en luke på den tredje runden, men feltet hentet inn McSweyn på slutten. Ingebrigtsen løp inn til annenplass med tiden 3.32,13 og tok seg enkelt videre.

Finalen på 1500 meter starter lørdag klokken 13.40.

– Det blir litt det samme som i forsøket. Semifinale er som regel to heat hvor litt for mange av de gode er i, og åpenbart må noen tape da. Så jeg prøver å gå frem og løpe fort. Tidene viser at det er ekstremt gode forhold. Jeg gleder meg til finalen, sier Jakob Ingebrigtsen til TVNorge.

- Jeg regner med at finalen blir et løp der folk går hundre prosent inn og løper fort, sier han.

Kenyanske Abel Kipsang vant heatet med 3.31,65 - 42 hundredeler under den tidligere olympiske rekorden, mens regjerende mester Centrowitz endte helt nede på niendeplass og ble slått ut. Til tross for den olympiske rekorden, sier Kipsang i pressesonen at han holder Timothy Cheruiyot og Ingebrigtsen som favoritter til lørdagens finale.

– Det var perfekt gjennomført. Han hadde veldig god kontroll. Så han kan løpe 3.28 i en finale, om ikke mer, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG og andre norske medier like etter løpet.

– Jeg er aldri trygg. Han er jo som et bomberom. Han liker godt at faren er ødelagt av nervøsitet, sier faren om sønnens løp, og røper at han ikke har snakket noe med sønnen om løpstaktikk.

– Hvordan blir det å se finalen?

– Jeg lurer på om jeg skal reise hjem. Jeg har jo ingenting her å gjøre. Jeg får jo ikke snakke med han om taktikk eller noe annet, sier han humrende.

VIDERE: Gullfavoritt Timothy Cheruyiot (i front) holdt farten oppe gjennom store deler av sitt heat og gikk enkelt videre til finalen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

20-åringen fra Sandnes er en av medaljekandidatene på 1500 meter - men Timothy Cheruiyot fra Kenya regnes som den største gullfavoritten. Cheruiyot og spanske Mohamed Katir er de to eneste som har bedre årsbeste enn nordmannen.

Spanjolen løper kun 5000 meter i OL, mens Cheruiyot enkelt tok seg videre til finalen fra sitt semifinaleheat. Det gjorde ikke en annen av forhåndsfavorittene, Marcin Lewandowski, som måtte bryte med skade på den siste runden.

Ingebrigtsen anstrengte seg særdeles lite da han tirsdag avanserte til semifinalen. Han løp på 3.36,49 og ble nummer fire i heatet sitt.

I VM i Doha i 2019 ble Jakob Ingebrigtsen nummer fire på 1500 meter. Året før tok han EM-gull både på denne distansen og på 5000 meter. I OL gjør tidsplanen det umulig å kombinere 1500 og 5000 meter.

Jakob Ingebrigtsen var før OL veldig klar på at han ikke skulle prøve å unngå problemer i forsøk og semifinale. VM i Doha i 2019 åpnet på dramatisk vis da Jakob han først ble disket i forsøket på 5000 meter – for at han løp på innsiden av banen. Den norske anken førte imidlertid fram og han fikk løpe finalen.

Jakob blir med det den første Ingebrigtsen-broren i en OL-finale siden 2012. Den gang endte en 21 år gammel Henrik Ingebrigtsen på femteplass i finalen i London, mens det i Rio de Janeiro fire år senere sa stopp i semifinalen for Henrik. Filip Ingebrigtsen ble da disket i forsøket.

I Tokyo er det Jakob og Filip som har representert Sandnes-familien, men Filip var langt unna å ta seg videre fra forsøket på øvelsen.