Dortmund avslo Haaland-bud fra Chelsea

Dortmund skal ha avslått et bud fra Chelsea på Erling Braut Haaland, hevder Sky. London-klubben skal være blant de fremste kandidatene til å signere spissen.

Sky Sports hevder at Dortmund skal ha avslått et bud fra Chelsea på Erling Braut Haaland. Foto: Michael Probst / AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Chelsea har blitt koblet til den storscoreren Haaland hele sommeren. Nå skal de ha fått det første offisielle budet avslått, melder Sky Sports i Tyskland. Hvor mye det angivelige åpningsbudet til Chelsea var på, opplyses ikke.

Borussia Dortmund har vært klare på at Haaland ikke er til salgs og at de planlegger for den kommende sesongen med Haaland. Borussia Dortmund har allerede annonsert et stjernesalg ettersom Jadon Sancho er på vei til Manchester United.

Chelsea skal, ifølge Sky Sports, ha tilbudt Tammy Abraham og Callum Hudson-Odoi som en del av avtalen for Haaland, uten at det forandret Dortmunds standpunkt.

Sky Sports hevder at en kilde har sagt at det er «mission impossible» for Chelsea å hente Haaland i sommer. Bryne-gutten var tilbake på treningsfeltet til Dortmund onsdag og har startet oppkjøringen med laget.

20-åringen har kontrakt med Dortmund til sommeren 2024, men skal ha ha en klausul som gjør at han kan kjøpes for cirka 750 millioner kroner sommeren 2022.