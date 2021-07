For Hans (18) er det utfordrende å satse i Tromsø: Derfor tror NTG-talentet likevel at han kan lykkes

Han er allerede tatt ut til et stort mesterskap. Snart kan et enda større bli en realitet for Kvaløya-gutten Hans Urset.

EM-KLAR: Hans Urset i aksjon i et tidligere løp. Foto: Privat

18-åringen ble tatt ut til å løpe i ungdoms-EM i orientering som arrangeres i Litauen den 19. - 23 august 2021.

Lokalt er Urset-navnet sterkt forbundet med denne idretten. 18-åringen er sønn av av de tidligere orienteringsløperne Gjermund og Anne Urset.

– Hva tenkte du førstda du fikk beskjeden om uttaket?

– Det var ikke veldig overraskende egentlig med tanke på resultatet jeg leverte på uttaksløpet helga før. Derimot var det faktisk juniorlandslagstreneren som ringte personlig, så det var kult, sier Hans Urset til iTromsø om beskjeden fra Håvard Haga.

Urset kom på tredjeplass og fjerdeplass i uttaksløpet som sikret han plassen i EM.

Hektet på mestringsfølelsen

– Hvor lenge har du drevet med orientering?

– Så lenge jeg kan huske. Foreldrene mine har drevet med orientering lenge og var en gang i tiden ganske gode. Jeg ble ofte med når jeg var liten og ble deretter hektet på det. Mestringsfølelsen jeg får av å gjøre det bra er nesten ubeskrivelig, forteller Urset.

Han legger til at å drive med orientering er noe han ønsker å gjøre så lenge helsen tillater det, og han finner glede i det. Oppvokst på Storelva, trenger han ikke å dra langt for å trene, med naturen rett i nabolaget.

– Hva er motivasjonen din til å drive med orientering, som ikke er den største idretten her i Tromsø?

– Mestringsfølelsen og det faktumet av at det alltid er noe man kan perfeksjonere. Selv om man er bedre enn andre kan man alltid forbedre seg selv, sier Urset.

Sikter høyere i nær framtid

Selv om unge Urset er tatt ut ungdoms-EM, har han om en måneds tid sjansen til å bli tatt ut til junior-VM. For Urset er dette mesterskapet det største man som ungdom kan delta i. Aldersgruppen er mellom 17–20 år, noe som gjør at Hans, som fylte 18 i starten av april er godt innenfor.

– Hvordan tror du sjansene dine er for å bli tatt ut?

– Hvis jeg kommer i den formen jeg ønsker er det store muligheter for å bli tatt ut, men det er ikke krise hvis jeg ikke blir med i år, forteller unggutten som enda har to år på seg til å prestere i junior-VM.

– Hvor mye trening skal til for å komme i den formen da?

– Det blir fort rundt 15–16 timer hard trening i uken. Mellom tre til fire intervalløkter, en økt med fokus på styrke og en hel del løping med kart, avslører det unge talentet.

Urset har også tidligere deltatt i internasjonale løp, så «ukjent» terreng er ikke noe som bekymrer unggutten som til høsten starter sisteåret på NTG i Tromsø.

– Har du noen mål med orienteringen?

– Jeg vil kunne få ut potensialet mitt best når det gjelder, så man kan vise hva man er god for. Det å bli så god som man overhodet kan er noe jeg sikter etter. Selvsagt er det utfordrende å satse i Tromsø, men med gode folk i ryggen og rundt meg er ingenting umulig, sier Urset.