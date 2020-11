Flere kamper flyttes: Koronafrykten fører til endringer i serieavslutningen

Sjekk endringene i Vikings fem siste seriekamper.

Viking og de andre lagene i Eliteserien har fått flyttet flere kamper i sesonginnspurten. Foto: Jarle Aasland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Frykten for at koronaviruset skal sette en stopper for serieavslutningen i Eliteserien gjør at flere av de siste serierundene nå flyttes.

Det har hele tiden vært klubbenes ønske å få fullført årets meget spesielle sesong på denne siden av nyttår.

Men smitten blomstrer og fotballen har i hele høst fått merke koronaviruset på kroppen. Flere lag, Viking inkludert, har opplevd smittetilfeller og vært i karantene.

Derfor blir flere av de siste serierundene nå flyttet, det vil også kunne gi Norges Fotballforbund og klubbene mulighet til å utsette kamper hvis smitte og karantene skulle dukke opp i innspurten av sesongen.

Slik spilles Vikings fem siste serierunder:

26. serierunde, lørdag 28. november klokken 16.00:

Viking-Start

27. serierunde, onsdag 2. desember klokken 18.00:

Viking-Brann

28. serierunde, søndag 6. desember klokken 17:

Sandefjord-Viking

29. serierunde, onsdag 9. desember klokken 20.00:

Viking-Vålerenga

30. serierunde, lørdag 19. desember klokken 18.00:

Bodø/Glimt-Viking