Viking anmeldt av NFF etter Berntsen-sparkingen

Norges Fotballforbunds (NFF) påtalenemnd har anmeldt Viking i forbindelse med sparkingen av Bjarne Berntsen i november.

Bjarne Berntsens exit i Viking forrige sesong kommer opp hos NFFs doms- og sanksjonsutvalg. Foto: Carina Johansen / NTB

Kjetil Flygind

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Aftenbladet kunne 30. november avsløre at Viking hadde brutt idrettens eget regelverk da de lot daværende styreleder i Viking Fotball AS, Thor Steinar Sandvik, forhandle med Bjarne Berntsen - ansatt i Viking FK - om trenerens sluttavtale i klubben.

Disse forhandlingene endte med at Viking og Berntsen skilte lag ett år før Berntsens kontrakt gikk ut og skapte et voldsomt rabalder.

– Påtalenemnda mener at Viking har brutt fotballens regelverk, sier leder Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon.

NFF bekrefter anmeldelsen overfor NRK. Viking har frist til 8. februar på å kommentere og komme med merknader før saken skal opp i doms- og sanksjonsutvalget hos fotballforbundet.

Les også Aftenbladet avslører: Viking har brutt idrettens regelverk i Berntsen-saken

La seg flat etter avsløringen

I etterkant av at Aftenbladet fortalte om regelbruddet, kom styreleder i Viking FK Rune Bertelsen på banen og la seg flat og erkjente feilen som var blitt gjort.

– Da forhandlingene mellom AS-styreleder og Bjarne Berntsen utviklet seg til å bli en diskusjon om ansettelsesforhold etter 2021-sesongen, burde vi som arbeidsgiver grepet inn og overtatt forhandlingene. Vi må ta konsekvensene av de feilene vi har gjort i både AS og FK. Vikings beste må komme først, sa Bertelsen til Aftenbladet 1. desember.

Senere samme kveld trakk også styreleder Sandvik seg etter dager med massivt trykk og press.

NFF varslet samme dag som saken ble kjent gjennom Aftenbladet at de ville se nærmere på hva som hadde skjedd. Det har de nå gjort. Resultatet av forarbeidet er at Viking anmeldes for brudd på NFFs interne regler.

Les også «Denne saken flytter makt og endrer spillereglene i Viking»

Risikerer bot

Aftenbladet kjenner til at Viking har hatt et godt håp om at de ikke ville bli straffet som en konsekvens av måten Bjarne Berntsen endte sine dager i Viking på.

Styreleder i Viking FK Rune Bertelsen skriver følgende i en SMS til Aftenbladet onsdag formiddag:

«Vi mottok et brev fra NFF i går kveld og jeg har derfor ikke hatt anledning til annet enn å lese kjapt gjennom deres vurdering. Vi kommer til å gi dem et tilsvar innen fristen. Det er momenter i prosessen og praktisering av av regelverket som ikke er belyst godt nok og som vi tror det er god grunn til at NFF ser på før saken behandles endelig. Vi har forståelse for at saken behandles i NFF da den kan ha allmennpreventiv interesse».

Etter det Aftenbladet forstår risikerer Viking en bot om de dømmes i saken.