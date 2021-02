Aftenbladet foreslår: Samle alle ishockeylagene i Stavanger og kjør hele sluttspillet i DNB Arena

ISHOCKEY: Drama, spenning og sluttspillnerve fra morgen til kveld i 24 dager på rad direkte på TV 2: Her er Aftenbladets forslag som redder hockeysesongen og kårer en vinner.

Det er her ishockeylagene skal ha sin base og boble under sluttspillet som Aftenbladet foreslår arrangert. I forgrunnen ser vi ett av hotellene, teststasjonene, så ser vi Siddishallen, DNB Arena og det andre hotellet som kan benyttes. Aftenbladet mener det er tiden for å tenke helt nytt for å redde hockeysesongen og få avviklet et sluttspill. Foto: Jarle Aasland

Lørdag satte regjeringen toppidretten på pause i to nye uker. Det betyr at lagene i eliteserien i ishockey ikke får gjenoppta sesongen etter å ha vært satt på pause siden 8. januar.

Målet er fortsatt å gjennomføre seriespillet i en eller annen form i tillegg til NM-sluttspillet.

Men er det realistisk å tro at det er mulig å gjennomføre dette – med reiser på tvers av landsdeler, inn og ut av byer og kommuner der spesielt den engelske virusvarianten gjør situasjonen svært uforutsigbar og usikker?

Nei. Det er tid for å tenke helt nytt, mener Aftenbladet.

Godt tilrettelagt

Aftenbladet mener ishockeyforbundet i samråd med klubbene og Norsk Topphockey må finne en måte å avslutte seriespillet på i løpet av februar.

Hvordan det gjøres på mest rettferdig vis, og hvordan det skal kåres en seriemester, må bli opp til de nevnte å løse. Det er utfordringer knyttet til antall spilte kamper. Sparta har for eksempel spilt 19 kamper, Grüner 20, mens Vålerenga har spilt 25.

Forrige sesong ble ishockeysesongen avsluttet etter siste serierunde. NM-sluttspillet forsvant i koronadragsuget og sesongen var over tidlig i mars. Spillere, klubber, fans og TV-rettighetshaver sto snytt tilbake.

Det er sluttspillet som betyr noe i ishockey. Det er det spillerne gleder seg til, det er da vi får nerven og dramatikken. Alt lever fra kamp til kamp. Også rettighetshaver TV 2 er veldig interessert i å få gjennomført et sluttspill denne sesongen.

Det kan gjøres ved å la lagene bo, leve og spille i en egen hockeyboble i Stavanger.

Aftenbladet foreslår å samle alle de ti lagene i et annerledes NM-sluttspill i Stavanger med første dropp 1. mars.

Smittetallene i Stavanger er lave. Siste døgn var det registrert to nye smittede. Den engelske virusvarianten har heller ikke fått fotfeste i distriktet. Siden desember i fjor er det registrert fem tilfeller.

Derfor kan dette gjennomføres i Stavanger:

Lave smittetall og lokalisert på et eget område

DNB Arena og Siddishallen ligger vegg i vegg, begge haller kan brukes

Lett gjennomførbart for rettighetshaver TV 2

To hoteller innenfor 300 meter fra hallene med over 1000 sengeplasser

Teststasjonene for covid-19 ligger få meter fra hallene

Lagene vil kunne bo, leve og spille i sin egen hockeyboble

Lett tilgjengelig med fly, buss eller tog for alle lagene

Egen hockeyboble

I bydelen Tjensvoll ligger DNB Arena og Siddishallen nærmest vegg i vegg. Toppmoderne DNB Arena med sine fasiliteter blir i vårt forslag kamparenaen hvor det avvikles tre TV-sendte kamper daglig. Kampene spilles klokken 13.00, 17.00 og 21.00.

Siddishallen blir treningsarena. I messehallen Stavanger Forum får hvert lag sitt utstyrsrom og lager.

På samme område ligger to store hoteller med totalt over 1000 sengeplasser. Her vil lagene med sine støtteapparat, ledere, dommere og TV-personell bo i perioden sluttspillet gjennomføres.

Noen meter fra de to hallene og hotellene ligger også Stavangers tre teststasjoner for covid-19. Stavanger er enkelt å ta seg til for alle lagene, og ved ankomst Tjensvoll vil alle lagene kunne testes før de slippes løs.

En forutsetning er at Oilers også lever i samme boble som de andre lagene med samme smitteverntiltak.

Aftenbladet mener det mest rettferdige vil være avslutte sesongen med et sluttspill som inkluderer alle lagene i en kollektiv satsing i nok en annerledes ishockeysesong.

Aftenbladet mener Oilers’ hjemmebane DNB Arena bør være kamparena, mens treninger kan skje i Siddishallen. Foto: Jarle Aasland

Alle skal med

Derfor må kvartfinalen i sin tradisjonelle form vike for et gruppespill som erstatter kvartfinalen. Dette er et annerledes år, som i fjor, det må derfor bli en annerledes løsning.

Det kommer gjerne reaksjoner på at Oilers bare får hjemmekamper, men i en sesong der det neppe blir tilskuere på noen av kampene som gjenstår, vil en slik fordel ikke ha i nærheten av samme effekt som med fulle tribuner.

Aftenbladets forslag vil potensielt medføre tapte inntekter for klubbene i form av at de mister kompensasjonsordningen på 70 prosent av gjennomførte seriekamper.

Nå er det svært lite som tyder på at serien vil bli fullbyrdet med 45 kamper uansett, dermed kan et kompromiss være at regjeringen kompenserer for 36 seriekamper når den nye tiltakspakken legges fram.

Og så må det en tilleggsbevilgning til. Slik som den klubbene fikk i fjor for avlyst sluttspill – kombinert med et spleiselag der forbund, klubber og rettighetshaver bidrar.

Det vil også kunne kjøpe fri spillere som jobber ved siden av for tiden er bortreist for å delta i sluttspillet.

Forslag til format

27. og 28. februar:

Klubbene ankommer Stavanger, bruker helgen på innlosjering og koronatesting.

Mandag 1. mars: Oppstart kamper puljespill.

Tirsdag 9. mars: Oppstart semifinaler.

Mandag 15. mars: Første finalekamp.

Puljespill: De ti lagene deles i to puljer. Pulje 1 består av lagene på plassene 1, 3, 5, 7, 9 på dagens tabell. Pulje 2 består av lagene på plassene 2, 4, 6, 8, 10 på dagens tabell.

Med dagens tabell hadde puljene blitt slik:

Pulje 1: Storhamar, Vålerenga, Lillehammer, Manglerud Star og Narvik

Pulje 2: Frisk Asker, Oilers, Stjernen, Sparta og Grüner

Lagene spiller et gruppespill med fire kamper hver i sin pulje. De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinale.

Ved uavgjort etter tre perioder beholdes ordningen fra seriespillet med fem minutter spilleforlengelse, så straffer. Dette for å spare tid.

Det avvikles tre kamper hver dag. Kamptidspunkter: 13.00, 17.00 og 21.00. To kamper i én gruppe, én fra den andre. Dagen etter blir det motsatt.

Semifinale 9.–13. mars: Vinner i pulje 1 møter lag to i pulje 2 og motsatt. Spilles best av tre kamper. To semifinaler daglig.

Finale 15.–23. mars: Spilles best av fem kamper med matcher annenhver dag.

TV 2 er positive

Forrige sesong fikk TV 2 sende hele grunnserien og kåret en seriemester før koronaen satte en stopper for sluttspillet. Kanalen ønsker ikke at klubbene og TV 2 skal lide samme skjebne i år.

Hockeyansvarlig Remi Taule påpeker at de er veldig interesserte i å få til en ordning hvor det i alle fall kan kåres en sluttspillmester denne sesongen – og ser på Aftenbladets forslag med positive øyne.

– Det er ekstreme tider, da er det tid og anledning til å tenke ekstremt. Vi er i utgangspunktet positive til alle forslag der vi får kåret en vinner. Dersom det må gjøres på en nytenkende måte som dette, er vi positive til forslaget, sier Taule til Aftenbladet.

Med regjeringens forbud mot toppidrett, kan hockeyen ikke starte opp igjen før tidligst 16. februar. Aftenbladets forslag innebærer at de ti lagene deles i to puljer og at lagene spiller kamper annenhver dag i en intern serie fra og med 22. februar.

De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinale. Deretter venter finalen hvor det spiles best av fem kamper. Alt kan avvikles i løpet av 24 heftige og komprimerte dager.

– Vi ønsker å gi TV-seerne drama og spenning. Teknisk sett er Aftenbladets forslag fullt mulig å gjennomføre for TV 2. Vi er villige til å tenke helt utenfor boksen for å få til et sluttspill enten på denne måten eller andre måter, understreker Taule.