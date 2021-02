Ingebrigtsen usikker på sesongdebuten: – Må vurdere risiko hele tiden

Gjert Ingebrigtsen vil gjerne se sønnene Jakob (20) og Filip (27) sesongdebutere i Frankrike kommende tirsdag - men vil inntil det siste være usikker på om det vil skje.

SIKKER TID: Gjert Ingebrigtsen og sønnene Filip og Jakob ladet opp til friidretts-VM 2019 i St. Moritz i Sveits (bildet) i august for halvannet år siden - før coronaviruset slo ned. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Før i verden kunne jeg svart klart «ja» eller «nei». Nå blir det «ja» med forbehold. Vi håper det går et fly. Dette er som «Joker Nord». Høyst usikkert, svarer Gjert Ingebrigtsen (55) på spørsmål om Jakob og Filip Ingebrigtsen kommer til å stille til start i franske Liévin.

– Det som er nytt denne uken, er at det blir OL, uansett. Da må vi hele tiden vurdere risiko; om det i det hele tatt er verd det, tilføyer han blant annet - med tanke på «guttenes» deltagelse eller ikke deltagelse i nærstående konkurranser og mesterskap.

Først i Liévin cirka 200 kilometer nord for Paris 9. februar.

Jakob og Filip Ingebrigtsen er ifølge arrangøren blant stevnets hovedattraksjoner. På 1500 meter, der feltet også består av distansens verdensrekordholder innendørs (3.31,04), Samuel Tefera (21) fra Etiopia, Polens mesterskapsspesialist Marcin Lewandowksi og Kenyas Bethwell Birgen (3.34,65 innendørs).

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord på 1500 meter innendørs er 3.36,02, satt i Düsseldorf for to år siden. «Persen» utendørs er fra Monaco i fjor sommer: 3.28, 68. Filip Ingebrigtsen satte personlig rekord innendørs i Düsseldorf for ett år siden med 3.36,32.

Brødrene Ingebrigtsen har i en lengre periode trent i høyden i spanske Sierra Nevada. Det gjør de fortsatt. Planen deres er å reise direkte fra Spania til Paris - og derfra kjøre til Liévin - for å løpe i Worlds Athletics innendørs stevneserie.

Inne-EM i polske Torun er 4.-7. mars. Antall kvalifiserte norske utøvere er høyt. Spørsmålet er hvor mange som vil reise til Polen om fire uker. Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik vil offentliggjøre sitt uttak 25. februar.

– Vi planlegger å være med, ja. Det er liksom ikke så mange lyspunkter, svarer Gjert Ingebrigtsen på om «de» vil være med i EM.

– Men det som er problematisk med å delta i Frankrike og Polen, er at det er vanskelig ikke å ha kontakt med folk. Blir vi smittet er vi «fucked», for å si det på godt norsk, understreker han.

Han ser det imidlertid som en fordel at mesterskapet er utvidet med en dag. Kvalifiseringen på 1500 går torsdag kveld, finalen fredag, kvalifisering 3000 lørdag, finalen søndag. Det gir ønsket mulighet for dobling. Gjert Ingebrigtsen reiser eventuelt til Polen med Filip, Jakob og Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås (22).

Henrik Ingebrigtsen (29) blir ifølge Gjert Ingebrigtsen hjemme.

– Henrik har fullt fokus på å få en «hel» sommer, sier han med tanke på eldstemanns skadehistorikk og håp om at han skal være fit for fight i Tokyo-OL i månedsskiftet juli-august.

– EM innendørs er en risiko i seg selv, forklarer han.

Henrik Ingebrigtsen kastet seg frem mot målstreken i et forsøk på å knipe sølvmedaljen bak gullvinner Jakob Ingebrigtsen under finalen på 3000 meter i inne-EM i Glasgow for to år siden. Han bronse-landet på sin allerede skrøpelige hofte - noen tusendeler bak skotten Chris O’Hare - og det «gjorde vondt verre».