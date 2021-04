Benzema herjet i storseier for Real Madrid

(Cádiz – Real Madrid 0–3) Det har stormet rundt Super League-grunnlegger Real Madrid og klubbpresident Florentino Pérez de siste dagene, men spillerne svarte med en overbevisende spill mot Cádiz.

GOD: Karim Benzema scoret to mål borte mot Cádiz. Foto: ROMAN RIOS / EFE

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag kveld var det ti magiske minutter som ble helt avgjørende. Karim Benzema sendte hovedstadslaget i ledelsen fra straffemerket etter 30 minutter og bare tre minutter senere doblet Álvaro Odriozola ledelsen etter nydelig forarbeid fra Benzema.

Benzema headet inn sin andre scoring for kvelden etter 40 minutters spill og punkterte kampen. Benzema har med det scoret 21 mål i LaLiga denne sesongen og har kun Lionel Messi (23 mål) foran seg på toppscorerlisten.

Det er også tredje sesong på rad Benzema har scoret minst 20 mål i ligaen og franskmannen har virkelig funnet formen de siste ukene. Spissen har nå scoret elleve mål i løpet av de ni siste kampene han har spilt i LaLiga.

Med seieren er Real Madrid fortsatt med for fullt i den spanske gullkampen, hvor de ligger foran byrival Atlético Madrid på innbyrdes oppgjør med én kamp mer spilt. Like bak lurer både Sevilla (tre poeng bak) og Barcelona (fem poeng bak - med to mindre kamper spilt enn Real Madrid).

Les også Super League-presidenten: – Vi gjør det for å redde fotballen

Real Madrids klubbpresident, Florentino Pérez, er også president for Super League. Real Madrid har foreløpig ikke kommet med en offisiell uttalelse knyttet til Super League-prosjektet, som virker til å ha havarert etter at de fleste lagene nå har trukket seg ut.

– Når det er behov for endring, så er det alltid folk som går mot det. Vi er en fotballklubb og vi gjør dette for å redde fotballen, som er i et kritisk øyeblikk, sa Pérez natt til tirsdag.

Etter onsdagens kamp ønsket ikke Real Madrids rutinerte venstreback, Marcelo, å kommentere noe rundt Super League i et intervju vist på Strive like etter kampslutt.