Drømmehelg for Barcelona i spansk thriller

(Athletic – Atlético Madrid 2–1) Atlético Madrid gjorde som byrival Real Madrid og gikk glipp av viktige poeng i tittelkampen. Barcelona og Lionel Messi har nå alt i egne hender.

Alex Berenguer headet Athletic Bilbao i ledelsen etter 8 minutter. I andre omgang utlignet Stefan Savic for Atlético Madrid.

Inigo Martinez ble til slutt matchvinner for baskerne da han fikk stå umarkert på en corner. Martinez satte en lei demper for Diego Simeones gutter i kampen om ligatittelen.

– Vi kommer til å kjempe til siste slutt, sier Atléticos Koke, ifølge Marca.

Serielederne har vunnet kun to av de siste fem seriekampene. Heller ikke Real Madrid klarte å vinne sin kamp mot Real Betis (0–0) i helgen.

Det gjør at det er Barcelona som kommer best ut av runden etter 2–1-seieren mot Villarreal.

Slik ser den jevne tabelltoppen ut:

– Det var et stort skritt mot tittelen. Hver seier er et stort skritt fremover. Vi må kjempe i hver kamp, sa Barcelona-manager Ronald Koeman på pressekonferansen etter seieren.

Barcelona har en kamp til gode, og har også hjemmekamp mot Atlético Madrid lørdag 8. mai. Dermed har Lionel Messi og hans lagkamerater alt i sine hender i duellen om seriegull.

Sevilla er en «dark horse» og må ikke glemmes i gulljakten. De møter Real Madrid til en nøkkelkamp 9. mai.

Fakta Gjenstående kamper Atlético Madrid: Elche (B), Barcelona (B), Real Sociedad (H), Osasuna (H), Real Valladolid (H) Real Madrid: Osasuna (H), Sevilla (H), Granada (B), Athletic Bilbao (B), Villarreal (H) Barcelona: Granada (H), Valencia (B), Atlético Madrid (H), Levante (B), Celta (H), Eibar (B) Sevilla: Athletic Bilbao (H), Real Madrid (B), Valencia (H), Villarreal (B), Alaves (H) Les mer

Real Madrid og Barcelona har den siste tiden tatt et jafs på Atlético Madrid. Sistnevnte ledet for eksempel med ni poeng til Barcelona og Real Madrid etter 23 runder.

Messi ble utsatt for en brutal takling mot Villarreal søndag. Manu Trigueros fikk rødt kort for denne taklingen:

Samuel Chukwueze sendte Villarreal i ledelsen etter 27 minutter, men minuttet senere utlignet Antoine Griezmann – før franskmannen i 35. minutt scoret det som ble oppgjørets avgjørende mål.

– Jeg har aldri sagt at dobbelen er umulig, sier Ronald Koeman.

Nederlenderen har vært utsatt for tøff kritikk etter åttedelsfinale-exit i Champions League og varierende resultater i ligaen. Men den siste tiden ser det ut til at brikkene har falt på plass – med 17 seirer, to uavgjorte og ett tap i ligaen. For en snau uke siden vant Barcelona også cupen.