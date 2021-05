Hyller RBKs Europa-drøm

– Det hadde vært helt fantastisk, sier lederen for Toppfotball kvinner.

Hege Jørgensen liker det hun hører fra Trondheim. - Ingenting hadde gledet meg mer, sier Toppfotball kvinners daglige leder. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Adresseavisen skrev fredag om at RBK kvinner har tidenes høyeste budsjett i Toppserien.

19,0 millioner kroner i 2021 er nær det firedobbelt av hva klubben omsatte for så sent som i 2017, og styreleder Ørjan Engen flagget en ambisjon om å vokse ytterligere.

- Jeg tror at dersom vi får beholde spillerstallen vår, eller de fleste av dem, og Steinar Lein får jobbe med laget over tid, kan vi bli et Rosenborg ala eventyret på 90-tallet, sa han.

Det er musikk i ørene for daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner, interesseorganisasjonen for klubbene i de to øverste divisjonene.

- Det er veldig kult å høre om Rosenborgs ambisjoner. Det trenger vi. Ingenting hadde gledet meg mer enn et nytt Europa-eventyr i Trondheim nå. Det hadde vært helt fantastisk, sier hun.

Sterk vekst

I august skal RBK kvinner ut i kvalik til Champions League, der pengepremiene i år er mangedoblet. Styrelederen mener toget går nå, og at de neste par sesongene blir helt essensielle om klubben skal kunne være med på turen.

Jørgensen gir ham rett i at de neste årene er nøkkelsesonger.

- Jeg tror selvfølgelig det er mulig å hevde seg senere også, men utviklingen skjer i ekspressfart. Det har kostet for klubbene å delta i Champions League frem til nå. Men i år er det helt andre forutsetninger, og presterer man fra i år av, har det mye å si for betingelsene videre neste år. Det vil være veldig viktig at de som skal ut i grunnspill allerede i år, er best mulig rustet.

I 2017 ble Obos og administrerende direktør Daniel K. Siraj generalpartner for norske toppklubbers interesseorganisasjon, der Hege Jørgensen er daglig leder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

RBKs vekst de siste årene forsterker trenden i norsk kvinnefotball generelt. Tall fra Toppfotball kvinner viser at Toppserien i årene 2017 til 2020 økte den totale omsetningen fra 61,7 til 103,7 millioner kroner. Snittbudsjettet økte fra 5,1 til 9 millioner kroner.

- Generelt har det vært en helt fantastisk utvikling fra 2017-2020. Det var da de store partnerne kom inn, og vi hadde en ekstremt viktig og sunn debatt som handlet om jenters vilkår i fotballen. Det skapte akkurat den reaksjonen vi drømte om og håpet på. Det fikk opp en forståelse for hva som skjer, og ikke minst klarlagt at det ikke er akseptabelt, sier Jørgensen.

– Symbol for likestilling

Ifølge henne viser tall på det globale sponsormarkedet innen idrett at 99,6 prosent av sponsorpengene brukes på herreidrett.

- Det er ganske sinnssvakt. Den samme tendensen var i Norge. Vi har ikke måltall på det, men det var milevis forskjell på kvinner og herrer. Noe er naturlig fordi markedsverdi, synlighet og publikumstall er større. Men det handler om noe annet for sponsorer nå. Da våre store partnere kom inn, var det verdibasert. De ønsker å gjøre en forskjell, sier hun.

- Vi ser nå at vi er et ganske attraktivt sponsorobjekt. Fotball og hopp er blitt de fremste symbolene på likestilling i idretten.

Tidligere i år skrev RBK kvinner sin hittil største sponsoravtale, da Sparebank 1 SMN ble sponsor. Det er verdt et tosifret antall millioner kroner over fem år.

Da innrømmet banken at for stor del av pengene ble brukt på herrer.

– Der har 70 prosent av midlene våre gått til rene herreidretter. Det er ikke godt nok, rett og slett, sa konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

- Jeg har hatt dårlig samvittighet i fem år, uttalte han.

Det har Jørgensen fått med seg.

- Det er utrolig deilig lederskap. De kan innrømme at dette er noe de har kjent på, og nå tar de tak og gjør noe med det. Det er det eneste som skal til. Jeg har sagt det til mange, om de synes dette ikke er bra, må de faktisk omfordele penger, sier hun.

Snittbudsjett i England: 25 mill.

2020-sesongen, da Trondheims-Ørn ble RBK kvinner, ble også et gjennombrudd for Toppserien, mener hun.

Da var det stor kamp om gullet hele veien inn.

Og selv om utviklingen internasjonalt går i høyt tempo, sier Jørgensen at avstanden opp til engelsk kvinnefotball foreløpig ikke er avskrekkende.

I 2019 var snittbudsjettet i den engelske toppdivisjonen på rundt 25 millioner norske kroner. RBK kvinner er i nærheten, selv om det er grunn til å tro at snittet i England også er høyere nå.

- Vi tror kanskje det er lengre opp enn det faktisk er, både sportslig og økonomisk. Men det er skyhøyt nivå på semifinaler og finaler i Champions League. Så om Rosenborg skal ha de ambisjonene, er det ekstremt viktig å vite hva de konkurrerer mot, sier hun.