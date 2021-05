Vipers har satt mål om gull i Champions League. Derfor tror Gjekstad laget kan lykkes

Torsdag reiste Vipers til Budapest i jakten på en historisk trippeltriumf. Både trenere og spillere mener erfaringene fra 2019 kan hjelpe dem til triumf.

Ole Gustav Gjekstad på onsdagens pressetreff med Vipers. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Stemningen er bra, men man merker at det spisser seg til. Det er litt mer lyd på trening og litt flere dueller. Vi er spente hele gjengen, men vi er godt forberedt.

Det sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen under onsdagens pressetreff i Sukkevannshallen. Denne helgen spilles sluttspillet i Champions League, kalt Final Four. Vipers møter CSKA Moskva i den ene semifinalen på lørdag, mens Györ møter Brest i den andre. Søndag skal det hele avgjøres med finale og bronsefinale.

– Vi reiser til Ungarn i dag, og så blir det nok noen møter. Så blir det trening på arenaen fredag og kamp på lørdag. Målet vårt er først å vinne på lørdag, og så på søndag. Lykkes vi med å klare begge deler, er vi Champions League-mestere, sier Gjekstad.

Vipers har allerede vunnet serien og tatt NM-gull denne sesongen. Sørlendingene har dermed muligheten til å ta en historisk trippel om de går hele veien i Budapest. I motsetning til semifinalemotstander CSKA Moskva, har Vipers erfaring med å spille Final Four-sluttspill. I 2019 tapte de semifinalen mot Györ, men vant bronsefinalen over Metz.

– Jeg mener det er en fordel at vi har mer erfaring. Vi har flere erfarne spillere denne gangen, men vi må bruke det til vår fordel. Vi må spille med autoritet og ta grep om kampene. For to år siden ble vi forsiktige og sto med lua i hånda, men nå må vi vise at vi ønsker å vinne. Det handler om å tørre, mener Vipers-treneren.

– Hvordan ser du på CSKA Moskva foran semifinalen?

– Det er et lag som har bygd seg opp på kort tid og som har store ressurser. De har landslagsspillere i mange posisjoner, og jeg synes de har gjort det bra og vært solide. Men samtidig er det et ferskt lag, og der har vi en fordel, forteller Gjekstad.

– Har du gjort deg opp noen tanker om hvem dere ønsker å møte i en eventuell finale?

– Nei, det har jeg ikke. De to lagene i den andre semifinalen har spilt uavgjort mot hverandre i de to oppgjørene de har møttes, så forskjellen der er ikke veldig stor, svarer han.

Drømmer om gull

En av dem som virkelig ønsker å levere denne helga, er keeper Katrine Lunde. Sørlendingen har vunnet hele 40 titler i løpet av sin karriere og nylig blitt kåret til verdens beste keeper. Men da hun prater med Fædrelandsvennen, legger hun ikke skjul på at en potensiell Champions League-pokal med Vipers ville betydd noe ekstra for henne.

– Det hadde vært helt fantastisk. Det er lite som hadde betydd mer enn det, og det er noe jeg nesten ikke tør å drømme om engang. Det står veldig høyt, sier hun.

– Hvordan er stemningen i troppen?

– Det er godt humør i laget, men vi krever mye av hverandre og vi er spente. Vi har hatt noen møter og diskutert litt, men det viktigste er å vinne den første kampen. Så har vi selvsagt lyst til å gå til topps. Det blir viktig å stenge forsvaret, sier Lunde.

– Vi har de beste

For venstreback Emilie Hegh Arntzen blir dette siste helg som Vipers-spiller. Hun har vært i klubben i fire år, og var med sist Kristiansand-klubben spilte Final Four. 27-åringen skal spille for CSM Bucuresti fra og med neste sesong, men har kun fokus på helgens kamper.

– Hvis vi er godt forberedt, så blir vi ekle å møte. Det var utrolig lærerikt å være med i Final Four forrige gang, og nå vil vi selvsagt vinne. Vi kan kun ha fokus på oss selv, sier Arntzen.

Heidi Løke mener forsvarsspillet blir viktig for Vipers, om de skal ta seg til finalen.

– Nøkkelen blir å være solide bakover. Vi må vinne løpskampen, duellene og ha gode målvakter - og det har vi jo. Vi har de beste, og det er jeg glad for, smiler Løke.

Semifinalen mot CSKA Moskva spilles lørdag kl. 18:00. Finalen, om Vipers kommer dit, spilles klokken 18.00 søndag.