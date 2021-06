Klubber i Bergen fikk ikke diskutere Qatar-boikott på NFF-møte: – Det blir litt håpløst

– Debatten skal tas på fotballtinget, svarer kretsleder Tore-Christian Gjelsvik i NFF Hordaland.

Per Arne Flatberg har vært Brann-supporter i 30 år og ble nylig valgt inn i klubbens styre. Han er en av dem som reagerer. Foto: Geir Martin Strande

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Spørsmålet om en norsk boikott av VM i Qatar skal opp på fotballtinget 20. juni.

Derfor arrangerer Fotballforbundet (NFF) i disse dager informasjonsmøter med klubbene i de ulike kretsene.

Tirsdag denne uken var det duket for et digitalt kretsmøte i Hordaland. Flere klubber hadde sett frem til å diskutere Qatar-boikott.

– Men kretslederen var veldig tydelig på at den diskusjonen skal tas på fotballtinget. Det blir litt håpløst. På tinget vil de fleste ha bestemt seg på forhånd, sier Per Arne Flatberg, styremedlem i Brann.

Tore-Christian Gjelsvik, kretsleder i NFF Hordaland, er uenig i kritikken.

– Dette var et tradisjonelt informasjonsmøte som vi alltid har i forkant av tinget. Vi gikk gjennom sakene og folk fikk stille spørsmål. Selve debatten om sakene skal tas på fotballtinget.

Fakta Dette er saken Norges Fotballforbund ha et ekstraordinært fotballting 20. juni for å ta stilling til om NFF skal boikotte VM i Qatar 2022. Der skal representanter for fotballkretsene, klubber og Norges Fotballforbund møte.

Flere norske klubber har gått inn for en boikott, deriblant Brann.

Forslaget om boikott kom frem etter at avisen The Guardians rapporterte at rundt 6500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden landet vant konkurransen om å arrangere fotball-VM 2022.

Styret i Norges Fotballforbund ønsker ikke VM-boikott

Et eget Qatar-utvalg fikk i oppdrag å vurdere hvilke reaksjoner Fotball-Norge skal ha til Qatars håndtering av menneskerettigheter. Heller ikke utvalget anbefaler boikott. Les mer

NFF ønsker ikke VM-boikott

Et eget Qatar-utvalg fikk i oppdrag å vurdere hvilke reaksjoner Fotball-Norge skal ha til Qatars håndtering av menneskerettigheter. 18. mai kom rapporten.

I likhet med forbundsstyret i NFF, mener flertallet i utvalget at det er feil å boikotte VM i Qatar. «En boikott ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar», skriver utvalget.

På det digitale møtet i NFF Hordaland presenterte Sven Mollekleiv arbeidet de har gjort. Han er leder for Qatar-utvalget.

Fotballpresident Terje Svendsen var også til stede for å snakke om forbundsstyrets beslutning.

Fotballpresident Terje Svendsen under tirsdagens digitale kretsmøte i NFF Hordaland. Foto: Skjermdump

Bjørn Reksten i bergensklubben Hasunds Hund FK var en av dem som deltok på møtet.

– Klubbene så frem til å stille spørsmål til presidenten og til Mollekleiv, men kun to av oss fikk slippe til før tiden løp ut.

Klubbene sto klare med kritiske oppfølgingsspørsmål, men de to måtte haste videre til neste kretsmøte, forteller Reksten.

– Ensidig av NFF

Reksten viser til at Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, i forkant av møtet skrev på Twitter at fotballkretsene skulle ha «digitale møter med sine klubber for å diskutere Qatar-saken».

– Vi ble lovet at vi kunne diskutere saken, men det ble en ensidig fremstilling fra NFF og Mollekleiv sitt syn på saken.

Tore-Christian Gjelsvik er kretsleder i NFF Hordaland. Foto: Ivar Thoresen/NFF

Til dette svarer kretsleder Gjelsvik at det var tydelig i møteinnkallelsen at det digitale møtet var et informasjonsmøte om det ekstraordinære forbundstinget.

– Om noen har oppfattet dette som et debattmøte så er ikke det riktig, sier han.

Kretsleder avviser kritikken

Ifølge Gjelsvik stemmer det ikke at kun to personer fikk anledning til å stille spørsmål under møtet.

– Alle som deltok hadde full anledning til å rekke opp hånden i det digitale møterommet, men det ble ikke gjort.

Han forteller at de som stilte spørsmål også fikk komme med oppfølgingsspørsmål.

– Spørsmålene ble først svart ut av Mollekleiv, som etter hvert måtte videre i et annet møte. Svendsen ble litt igjen for å svare på resten av spørsmålene, og forbundsstyremedlem Leon Aurdal var til stede under hele møtet, sier Gjelsvik.

– Hvorfor gir dere ikke klubbene anledning til å diskutere en sak de mener er så viktig?

– Saken er viktig, men de ulike synspunktene er godt belyst i Qatar-rapporten, i sakspapirene til tinget og i mediene. Jeg er ikke redd for at saken ikke er godt nok belyst.

– Fotballen må gå noen runder

I likhet med Reksten er Brann-styremedlem Per Arne Flatberg kritisk til at NFF ikke har lagt opp til å diskutere saken skikkelig med klubbene.

– Fotballen må gå noen runder og diskutere hvilke demokratiske prosesser vi skal ha, slik at vi får bredest mulig involvering fra klubbene.

Han viser til at kun rundt 10 prosent av klubbene møter i forbundstinget.

– Mange er ikke engang klar over at de har møterett. Det er et stort demokratisk problem, sier han.