Vekket av Luciatog: – Vi kunne ikke gå ut der nakne

Håndballspillerne har ikke våknet opp på denne måten før. Med landslagsteamet i Luciatog.

Veronica Kristiansen kikket i nøkkelhullet da hun hørte sangen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Overraskelsen var stor på hotellet i Danmark søndag morgen. Da hørtes musikk og sang i korridoren.

Norge har en egen 2. etasje for seg selv. Dette var før frokost, i halv ti tiden og alle ble fortumlet.

– Ja, i løpet av morgenen hadde vi Luciatog hvor ledergruppen bød på seg selv og vekket spillerne med sang, ler landslagstrener Thorir Hergeirsson.

Han forteller at han var nummer to i toget, etter fysioterapeut Nina Marcussen, og at toget ble satt opp etter høyde. Aller bakerst kom målvaktstrener Mads Olsson.

– Han debuterte i Luciatog som 60-åring, sier islendingen.

Hergeirsson forteller at han kan refrenget, og at han nynnet med.

Uansett var dette populært for gjengen som har vært samlet i Danmark i tre uker. Da under tøffe restriksjoner med hensyn til pandemien.

Spillerne reagert ulikt på hendelsen

Veronica Kristiansen forteller at hennes romkameraten Silje Solberg ble sur fordi hun ikke meldte fra til henne og åpnet døren.

– Ja, hun ble sur. Jeg kikket litt i nøkkelhullet. Vi hadde akkurat våknet og kunne ikke gå ut der nakne, men jeg hørte sangen. Det var et fint kor, ler Kristiansen.

Les også Gro Hammerseng-Edin sluttet brått som TV 2s sportskommentator. Nå forklarer hun hvorfor.

Skjønte ikke noe

Henny Reistad, som hadde blitt kåret til banens beste mot Kroatia kvelden før, sier at hun fikk en positiv overraskelse.

– Jeg skjønte ikke hva det var, men kan gjerne bli vekket sånn hver dag. De var kjempeflinke, ingen sure toner der.

Hun mener at en slik opptreden viser godt samhold og at de i støtteapparatet ikke tar se selv så høytidelig.

Emilie Hegh Arntzen forsto heller ikke hva det var i starten, men romkameraten Camilla Herrem ble giret:

– Da endte det med at vi sto i døråpningen med dynene rundt oss, sier telemarkingen.

Kristine Breistøl ble også oppglødd:

– Jeg bor på rom med Nora (Mørk) og tenkte – er det Luciasangen vi hører? Da var det bare å få på seg klærne og komme seg ut i gangen. Det er den beste vekkingen vi har hatt. Den slår alle alarmklokker.

Spillerne hadde fått lov til å ligge litt lenger, fordi de la seg sent. Frokosten var bestemt til kvart på ti.

– Det var veldig gøy og god humor fra lederne. Jeg tipper at de var åtte-ni personer som var med i toget.

De som sang og gikk rundt i korridoren hadde på seg lakener, hvite håndklær og morgenkåper.

– Vi tok det vi hadde for hånden, sier Monica Helganger. Hun jobber blant annet med sosiale medier.

Men etter litt frem og tilbake ble det bestemt at den kun legges på håndballjentene på Snapchat og handballandslagene på Instagram.