Får knapt konkurrere i vinter: – Det er urettferdig

LILLEHAMMER: De norske hoppjentene er lei av bare å trene. Lørdag vant Maren Lundby et utsatt NM, men skulle heller ha hoppet verdenscup.

Maren Lundby (t.v.) og Silje Opseth mener det er urettferdig at gutta kan reise rundt og konkurrere mens deres renn stort sett blir avlyst eller utsatt. Foto: Geir Olsen, NTB

Egentlig skulle rennet i Lysgårdsbakken vært åpning av verdenscupen for hoppjentene. I stedet ble det et norsk mesterskap som egentlig skulle vært arrangert i mars.

Maren Lundby vant. Ikke uventet. Silje Opseth var nær, men klarte ikke å slå en av verdens beste på hoppski denne gangen heller. For Maren Lundby har inngangen til sesongen vært preget av opptrening etter kneskade. Hun har slitt med såkalt jumper’s knee.

– Hvis det er et år man skulle være skadet, så er det i år, fortalte hun etter at det hele var over. Det har gitt henne ro til opptrening av kneet.

Fakta Maren Olstad Lundby Alder: 26 år (født 7. september 1994) Fra: Bøverbru på Toten Bor: Lillehammer Meritter: 1 OL-gull fra Pyeongchang 2018 og 1 VM-gull fra Seefeld i 2019. Har vunnet NM-gull seks ganger. Verdenscupen: 30 seiere og 62 pallplasser. Har startet i 140 verdenscuprenn. Les mer

Vil ut og hoppe

Men nå er hun lei av å trene. Hun vil konkurrere mot de beste i verden. Men det får hun få muligheter til. Allerede er fem runder med verdenscup avlyst. Men om 14 dager blir det internasjonalt alvor. Da starter verdenscupen i Ramsau i Østerrike. Men så vil det går fem uker til neste renn.

– Vi har forberedt oss veldig bra til denne sesongen, og da blir det litt demotiverende at det er blitt slik som nå. Vi må starte opp en ny treningsperiode mens guttene kan reise rundt og ha det moro med konkurranser, sier hun.

Både hun og sølvvinneren lørdag, Silje Opseth, mener at de er prioritert bort.

– Det virker som om det er vi som blir prioritert bort når det er blitt som det er blitt. Da er det ikke smittevern det går på, men økonomien. Det er kjedelig og på en måte urettferdig dersom det er pengene som bestemmer, sier Lundby til Aftenposten.

Skjønner ikke

Silje Opseth var lørdag Norges nest beste hopper. Men hun vil som Lundby ut og måle seg mot de beste i verden.

– Vi skal jo være glad for at vi får holde på i det hele tatt. Men samtidig ser vi jo at gutta får konkurrere hver helg. Vi har jo jobbet like mye og like hardt som de etter nedstengningen. Jeg skjønner ikke hvorfor det blir gjort så stor forskjell på gutter og jenter her, sier hun.

Skipresident Erik Røste sitter i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han har forståelse for at de norske hoppjentene er skuffet. De har forsøkt å få til flere renn.

– Jeg tror alle er enige i at det ideelt sett skulle vært flere renn. Men smittesituasjonen og ulike nasjonale regler gjør det vanskelig. Renndirektøren i FIS har en krevende jobb og forsøker å finne løsninger innenfor de regler som gjelder. Og det blir nå renn i Ramsau om to uker, sier Røste til Aftenposten.

Maren Lundby på vei ned Lysgårdsbakken og sitt sjette NM-gull. Foto: Geir Olsen, NTB

Utsatt nedslag

Kneet som kranglet har ført til noen endringer for 26-åringen fra Toten. I utgangspunktet skulle Lundby prøve å sette nedslag med høyre fot i stedet for venstre for å minske belastningen på det vonde kneet. Hun har trent på det i hele høst. Men hun venter ennå litt før hun endrer metode.

– Jeg må begynne å utfordre meg selv på dette, sier hun.

Og hun får gode muligheter til å trene på nedslag i ukene fremover. De norske hoppjentene har ikke deltatt i internasjonale konkurranser siden 10. mars. Det har vært trening og terping.

– Det er litt vanskelig selvfølgelig, men jeg får bare ha fokus på meg selv og utvikle meg som hopper. Det er det eneste vi får gjort slik det er nå.

Maren Lundby og Silje Opseth var i en klasse for seg under rennet lørdag. Men hva det ville holdt til i en konkurranse mot de beste i verden, aner de ikke. Lundby er ikke sikker på at hun ville ha vunnet med alle de beste i verden. Trener Christian Meyer mener at det var helt i toppen.

– De hadde begge ett skikkelig godt hopp. Jeg tror at de skal ta ett steg opp før vi snakker om at de er i form til å ta VM-medaljer, sier Meyer.

Han synes også det er problematisk å drive på nesten som i et vakuum.

– Vi vet jo hva vi selv har gjort, men vi aner jo ikke hvordan resten av feltet har utviklet seg. Det er stor spenning foran det første rennet i verdenscupen, sier treneren.

Stor bakke i VM

Jenter med hoppski har vært nødt til å kjempe for hver eneste mulighet. Først var det snakk om å få lov til å hoppe konkurranser i det hele tatt. Den siste kampen har de tatt for å få lov til å hoppe mesterskap i storbakken.

I VM i Oberstdorf senere i vinter skal jentene også konkurrere i den store bakken. Maren Lundby vet hva hun strekker seg etter.

– Jeg har fortsatt som hovedmål å vinne i begge bakkene i VM, sier den norske eneren.