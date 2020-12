DIREKTE: Følg Tyskland–Norge i EM

Kjemperedning av Sando! Men Norge blir avblåst for å ha forstyrret for mye. Straffe til Tyskland.

Norges keeperduo i EM for to år siden, Katrine Lunde og Silje Solberg, er begge på plass i Sydbank Arena. De har dermed passert coronatesten. Thorir Hergeirsson opplyste tidligere lørdag at det kan bli aktuelt å bruke Lunde mot Romania mandag.

Håndballjentene har slått Tyskland i syv av 10 kamper siden 2008. I tillegg til EM-tapet i 2008 tapte Norge to kamper mot de tyske jentene i 2011. Den siste var VM-premieren i et verdensmesterskap Norge til slutt vant med glans i Brasil.

Tyskland slo Romania 22-19 i sin EM-åpningen. Emily Bölk ble kåret til banens beste spiller. Det var nettopp Bölk som ble matchvinner mot Norge for to år siden. Sammen med keeper Dinah Eckerle og erfarne Kim Naidzinavicius dro hun seieren greit i land mot et svekket Romania.

