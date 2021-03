«Perry» refser norske eksperter og ber landslaget se seg i speilet

Tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen (55) er kritisk til både TV-profiler og landslagets opptreden etter 0–3-tapet for Tyrkia.

SKUFFET: Per Joar Hansen mener Alexander Sørloth og resten av Norge må gå i seg selv etter tapet mot Tyrkia lørdag kveld. Foto: Fermin Rodriguez, AP

Norge har fått en tung start på VM-kvalifiseringen og er presset foran kveldens bortemøte med Montenegro, etter smellen mot Tyrkia.

– Alle på landslaget må se seg selv i speilet og spørre om de gjorde nok for å vinne kampen. Tok vi ut det rette laget? Kunne vi gjort noe annerledes i pausen? Det er spørsmål trenerapparatet alltid må stille seg etter tap. Så må spillerne gå i seg selv. Spesielt da man slipper inn tre mål, må de som var nærmest situasjonene spørre seg om de gjorde jobben sin godt nok før de kan skylde på trenerne, sier Per Joar Hansen til VG.

Da Lars Lagerbäck (72) fikk sparken i desember, måtte også «Perry» ta til takke med en sluttpakke fra Norges Fotballforbund. Nå opplyser 55-åringen at begge er engasjert av det islandske landslaget. Svensken som rådgiver og Hansen som analytiker. Nordlendingens egen jobb mener han norske TV-eksperter gjør svært dårlig.

– Jeg kunne sagt veldig mye om eksperter som hausser opp forventninger før kamper og analysene de kommer med før, under og etter matcher. De har faktisk en jobb med å lære det norske folk hva internasjonal fotball handler om, men når jeg hører analysene deres, er jeg ikke imponert. Det kan jeg si med en gang.

– Serveres selvfølgeligheter

– Hva er det du savner i ekspertenes analyser?

– Man skulle tro det bare var to spillere på det landslaget, i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og at så lenge de spiller kampene, så vil alt gå av seg selv. Men slik er det jo ikke, sier Hansen.

– Når det gjelder å hausse opp forventninger, er Norge øverst på FIFA-rankingen. Det gjør også nedturene ekstra store. Vi må ikke glemme at selv om vi har gode spillere, med Erling i spissen, så er dette det norske landslaget. Det er ikke Dortmund, Real Madrid eller Arsenal. Du vinner ikke kamper med enkeltspillere, du vinner som et lag.

KRITISK: Hansen mener Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ikke kan sende Norge til mesterskap på egen hånd. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Uansett hvordan du vrir og vender på det, har vi foreløpig ikke vist noen verdens ting på over 20 år. Vi er fortsatt en underdog, men ekspertene hausser opp forventningene foran kampene og leverer analyser etter matchene som jeg ikke er imponert av.

– Dette er klassisk «Perry», svarer TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som kommenterer kritikken mer utfyllende senere i saken.

DISKUTERER: TV 2s Jesper Mathisen svarer på Hansens kritikk på vegne av norske eksperter. Her sammen med TV 2-kollega Helge Johan Kalleklev. Foto: Fredrik Hagen, NTB

I mellomtiden fortsetter Hansen tiraden.

– Forslagene til det de mener man burde gjort, er veldig populistiske. Det serveres enkle selvfølgeligheter. De går ikke inn i kampene som kanskje kunne gjort at folk kunne sett bak resultatene og forstått mer, sier 55-åringen:

– Noen av analysene til ekspertene er direkte feil. De klarer å ikke å se hva som skjer. De går aldri inn på detaljer. Ser du på målene mot Tyrkia, er det jo én ting er at man slipper dem inn, men hva er grunnen til det? Det er ikke ekspertene i stand til å forklare. Som fotballmann savner jeg veldig at du har noen som virkelig kan gå inn og analysere kampene.

– Hvilke eksperter er det du sikter til?

– Jeg vil ikke nevne spesielle navn, men det er mye «lettvintheter». De klager på trenere, de klager på spillere. Når jeg ser eksperter i andre land, er det ganske store forskjeller på det som serveres der sammenlignet med i Norge. Det syns jeg er synd for det norske folk. De burde fått bedre forklaringer på det som skjer, bedre analyser.

TAPTE: Tyrkia vant kampen mot Norge. Den ble spilt i Marbella på grunn av smittevernet her hjemme. Foto: NTB

Derfor tapte Norge

– Hvordan vil du analysere tapet mot Tyrkia?

– Det koker ned til ferdigheter. Man kan prate om selvtillit, relasjoner og masse ting som ofte blir nevnt, men det koker ned til dyktighet og ferdigheter i avgjørende situasjoner.

– Hvordan vil du analysere de tre baklengsmålene?

– På det første målet er spørsmålet om Stian Gregersen skal ut og støte i forkant, i stedet for å stå i leddet. Punkt to er at midtbanen ikke klarte å «screene» bort det rommet som gjorde at Tyrkia fikk slått opp på spissen. Midtbaneleddet klarte ikke å forflytte seg raskt nok og stenge rommet foran Gregersen. Så ligger de ikke på linje. I tillegg får kantspilleren deres starte inn på innsiden av backen vår da gjennombruddet går. Det er et oppspill på spiss som legger igjen til en kantspiller som stikker mellom Julian Ryerson og Gregersen. De ligger på feil side. Så må Kristoffer Ajer ut, og det blir følgefeil med at han som kommer bakfra ikke blir plukket opp godt nok, som gjør at han kan sette 1–0.

– 2–0-målet er fordi de blir flatfotet. De ser ikke både mann og ball, de som skal heade unna ballen. Den går rett over dem. Ingen går på ball. Det er en kombinasjon av at de ikke står korrekt og at de blir for passive. De ser ikke motstanderen. Når du ikke gjør det, er du sjanseløs. De tar heller ikke av farten til Leicester-stopperen som får ta rennefart og heade, sier Hansen, før han går over på langskuddet til Ozan Tufan fra over 20 meter.

– 3-0-målet er en god prestasjon, et godt skudd, men der burde man jo ha støtet bedre.

2–0: Her header Çaglar Söyüncü inn Tyrkias andre mål mot Norge, etter å ha ristet av seg både Kristoffer Ajer og Julian Ryerson. Foto: NTB

Etterlyser høyere læringstempo

– Med tap i det som var vår hjemmekamp mot Tyrkia, hvordan ser du på VM-kvaliken nå?

– I fotball snur ting fryktelig fort. Nå får man ikke gjort noe med Tyrkia-kampen. Den er spilt. Den er historie. Som Ståle sier, må man lære av feilene. Du kan ikke gå gjennom livet og bare erfare. Du må faktisk lære, og gjøre noe med det. Hvis ikke vil det bare gjentas gang etter gang, sier Hansen, som håper at folk er sinte i den norske leiren før tirsdagens møte med Montenegro.

– Folk må gjerne være forbanna. Det er bare sunt. Alle som elsker norsk fotball vil at landslaget skal komme til sluttspill. Og da kan vi ikke slippe inn drittmål, sier den tidligere landslagsassistenten, før han avslutter med følgende:

– Vi klarte heller ikke å komme til sluttspill. Selv om vi var nære, var det kamper hvor vi også slapp inn drittmål. Det er jævlig surt å tenke på. Men da kan man ikke hausse opp laget som ekspertene gjør nå. Min forhåpning er at man demper forventningene. Så leverer man først og prater etterpå – alle sammen. Så får vi bare håpe at guttene lærer av dette og virkelig tar innover seg det som gjorde at de tapte kampen, som var i begge boksene. Det koker ned til ferdigheter. Det er at du faktisk har hele pakken, det fysiske, taktiske, tekniske og mentale. I tillegg har du den femte faktoren, det psykososiale. Har du de fem parameterne på plass, kan du levere i toppklubber i Europa. Men det er for få i Norge som er på topp på de faktorene. Derfor har vi heller ikke kommet til et sluttspill på over 20 år.

Mathisens svar

TV 2-Mathisen forteller at han har diskutert mye med Hansen på reiser med landslaget de siste årene. Sørlendingen hevder at den tidligere Lagerbäck-assistenten er frustrert fordi duoen fikk mye kritikk mot slutten av deres landslagsperiode.

– At Perry slakter norske fotballeksperter, er ikke noe nytt. Jeg er enig i at våre meninger ofte er enkle og korte. Det henger sammen med de få minuttene vi har til å snakke og de seerne vi har, som stort sett ikke har brukt hele livet til å se fotball. Vi må forenkle det litt og gjøre det litt tabloid, slik at vi vekker folks interesse. Jeg tror det er få som er opptatt av om vi spiller med en smal eller bred indreløper, men de er opptatt av Haaland og Ødegaard, sier Mathisen.

– Trenere er sikkert frustrerte over oss som mener noe. Jeg har respekt og forståelse for det. Samtidig håper jeg trenerne forstår vår rolle, men jeg tror alle som jobber med dette lever fint med kritikken. Så håper jeg at Ståle Solbakken skal klare det Perry og Lagerbäck aldri klarte. Jeg tror virkelig at Ståle vil heve det norske laget og at vi i alle fall kommer oss inn i et EM i 2024, sier TV 2-eksperten.

Mathisen benekter samtidig at han har vært med på å hausse opp landslaget uten at det har vært berettiget.

– Norge var favoritter mot Serbia i fjor, mot Tyrkia sist lørdag og de er det mot Montenegro tirsdag kveld. Jeg stoler langt mer på oddsmarkedet enn Per Joar Hansen, og oddsmarkedet pleier jeg å ha ganske god kontroll på.

Samtidig erkjenner Solbakken på mandagens pressekonferanse at laget skulle hatt flere enn tre poeng etter matchene mot Gibraltar og Tyrkia.

– Vi har ett eller tre poeng for lite. Det blir en tett kamp mot Montenegro. Det er et lag med god kvalitet i mange posisjoner, men vi ser frem til kampen. Hvis vi vinner, er vi virkelig tilbake på sporet. Jeg tror det blir en gruppe som står mellom Montenegro, Norge, Tyrkia og Nederland. Det ser ikke ut som at Nederland er så overlegne. Det betyr at hvis vi vinner, er gruppen åpen igjen, sier Solbakken.

Avspark er klokken 20.45 tirsdag kveld og matchen vises på TV 2 – med Jesper Mathisen som ekspert på indre bane.

MYE Å TENKE PÅ: Ståle Solbakken har fått en tøff start på jobben som landslagssjef. Foto: Geir Olsen, NTB