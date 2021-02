Frykter for karrieren om hun blir smittet: – Skummelt

POKLJUKA (VG) I desember slet skiskytter Tiril Eckhoff (30) med å finne idrettsglede i coronahverdagen. Nå har hun slått voldsomt tilbake. Før VM i slovenske Pokljuka er hun igjen blant storfavorittene.

KLAR: Tiril Eckhoff før VM braker løs i Pokljuka. Foto: Jostein Magnussen / VG

– Jeg har fått veldig god hjelp av venner og familie. Jeg innser nå at det er veldig morsomt å drive med idrett og at jeg er veldig heldig og privilegert – og at det er litt viktig for dem som sitter hjemme og ikke har så mye å gjøre. Da skjønner jeg på en måte at jeg er litt viktig og, og at jeg ikke bare driver og surrer rundt uten mål og mening, sier Tiril Eckhoff til VG utenfor utøverhotellet i slovenske Pokljuka.

Onsdag starter VM i skiskyting med mixed stafett. Eckhoff skal gå sammen med Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid og Marte Olsbu Røiseland.

Eckhoff har hatt en meget god sesong og er nummer to i verdenscupen sammenlagt – med bare lagvenninne Røiseland foran seg.

– Dritskummelt

Men sesongstarten var ikke like strålende for 30-åringen. Etter noen skuffende resultater i Kontiolahti innrømmet hun overfor TV 2 at hun slet med motivasjonen og å finne idrettsgleden. Hun hadde det, som mange andre, tøffere i en hverdag preget av coronapandemien.

– Hvis jeg får corona så er jeg sikkert kjørt, i hvert fall min karriere, sa hun til kanalen den gang.

Et døgn før VM-starten forteller hun til VG at hun fortsatt er bekymret for å bli smittet.

– Jeg tror fortsatt det. Det er selvfølgelig helt ulikt fra til person til person, men jeg tror det er dritskummelt å få. Vi er så avhengig av lungene våre, forteller Eckhoff.

Både Eckhoff og resten av landslaget lever med strenge smitteverntiltak både under mesterskapet og i hverdagen.

– Jeg har vært isolert siden november. Det er ganske spesielt, sier Eckhoff og ler litt.

Nå har hun funnet tilbake idrettsgleden – og håper hun og resten av skiskytterne kan bidra med underholdning til de mange i Norge som sitter mye hjemme.

– Jeg håper det gir de hjemme noe underholdning og at de synes skiskyting er gøy å se på, sier hun.

– Tryggere med årene

30-åringen har foreløpig heller planer om å gi seg – noe resultatene tydelig viser at det ikke er noen grunn til. De to siste sesongene har hun kjempet om å vinne verdenscupen sammenlagt. I fjor ble hun bare slått av italienske Dorothea Wierer.

– Suksessen du har hatt de to siste sesongene, har det gjort at du har forlenget karrieren?

– Ja, jeg tenker jo alltid på mulighetene. Dessverre som kvinne så må man tenke på den biologiske klokken også, så man må ha det i bakhodet, sier Eckhoff som gir uttrykk for at hun ikke vet hvor lenge hun skal ha skiskyting som jobb.

– Jeg har en litt sånn «åpen slutt». Det er ikke slik at etter 2022 skal jeg legge opp. Jeg er ikke helt der, sier hun.

En lang rekke idrettsutøvere har tidligere vist at man kan være aktiv og prestere på det høyeste nivået lenge.

– Tora Berger var vel på sitt beste da hun var 32. Og ikke glem Marit Bjørgen, hun er jo en maskin som holdt det gående til hun var 38. Jeg blir bare mer gjennomtrent med alderen og litt tryggere med årene, avslutter Eckhoff.

TAR GREP: Tiril Eckhoff holder god avstand til pressen under første mediemøte i slovenske Pokljuka. Foto: Jostein Magnussen / VG