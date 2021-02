DIREKTE: Liverpool i poengkrise må vinne mot bunnlaget

Fleck reparerer med et godt defensivt løp.

Nesten igjen for Liverpool! Jones får ballen på bakre stolpe, men får ikke dyttet den forbi Ramsdale!

Jagielka forsøker å vri spillet ut mot venstre, men mislykkes. Slår ballen ut over sidelinjen.

United kommer igjen, men Lundstram løper ballen ut over kortlinjen.

Nytt ballmist av Liverpool. Vertene slår langt, med dårlig adresse. Litt uryddig i starten her.

Spanske Adrian står i Liverpool-målet for første gang siden slutten av oktober. Den gang holdt han buret rent, borte mot Ajax i Champions League (1-0).

Caoimhin Kelleher er skadet. Og dermed har Liverpool intet mindre enn to akademikeepere på benken. Liam Hughes (19), hentet fra Celtic i januar, og polske Jakub Ojrzynski (18).

Lagenes forrige møte, på Anfield i oktober, endte 2-1 til Liverpool. Sander Berge ga United ledelsen på straffe. Men Roberto Firmino og Diogo Jota snudde kampen for Liverpool. Jota har trent i det siste, men går glipp av dagens kamp grunnet sykdom.

Chris Wilder har også gjort to endringer etter forrige helgs 0-1-tap mot Fulham. Chris Basham (lårskade) og Billy Sharp er ute. Inn kommer Oliver Norwood og David McGoldrick.

Jürgen Klopp gjør altså to endringer på laget som tapte 0-2 for Everton forrige helg. I tillegg til Alisson så er kaptein Jordan Henderson ute, med en lyskeskade. Inn kommer Adrian og Nat Phillips.

Alisson står som ventet over etter farens dødsfall. Her er Liverpools lag.

Bunnlaget Sheffield United har heller ikke mye skryte av i februar. Tre strake ligatap etter at West Bromwich ble slått 2. februar. Bristol City ble slått i FA-cupen.

