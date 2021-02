Vipers-duo klare for Champions League-rival

Malin Larsen Aune og Emilie Hegh Arntzen har skrevet toårsavtaler med den rumenske storklubben CSM Bucuresti.

Vipers-spillerne Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen er klare for CSM Bucuresti. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

BUCURESTI: Det bekrefter klubben på sin egen hjemmeside mandag.

Fædrelandsvennen har tidligere har skrevet at Aune og Arntzen har sett seg om etter ny klubb. Nå er det klart at de skal spille for rumenske CSM Bucuresti.

– Jeg tror dette blir veldig spennende. Dette er noe helt nytt, og gir gode muligheter til å utvikle seg videre, sier Malin Aune til Fædrelandsvennen.

Fakta Malin Larsen Aune (25) Født: 4. mars 1995. Fødested: Ranheim i Trondheim. Posisjon: Høyre kant. Klubb: Vipers. Tidligere klubber: Ranheim, Selbu og Oppsal. A-landskamper/mål: 68/128. Aktuell: Har skrevet en toårskontrakt med rumenske CSM Bucuresti. Les mer

Emilie Hegh Arntzen hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2021/22-sesongen, mens Aune hadde signert for ytterligere en sesong. Men begge har kotraktfestet at de kan forlate Vipers allerede i sommer. Det er den klausulen de nå benytter seg av.

Emilie Hegh Arntzen og Malin Larsen Aune har fått mange oppturer sammen, både på landslaget og i Vipers. Nå har begge spillerne signert for CSM Bucuresti. Foto: Fredrik Olastuen

– Visste ikke om Emilie

At begge nå er klare for den samme klubben, er ifølge Aune en tilfeldighet.

– Jeg visste ikke at Emilie også var i samtaler med Bucuresti. Men det er jo ganske artig at vi fortsatt skal spille sammen. Jeg har spilt mye med henne og kjenner henne godt, sier kanstspilleren.

Fakta Emilie Hegh Arntzen (27) Født: 1. januar 1994 Fødested: Stord Posisjon: Bakspiller Klubb: Vipers Tidligere klubber: Stord, Gulset, Herkules, Gjerpen og Byåsen. A-landskamper/mål: 115/196 Aktuell: Har signert en toårskontrakt med rumenske CSM Bucuresti. Les mer

I Bucuresti blir de lagvenninner med blant andre superstjernen Cristina Neagu, som er blitt kåret til verdens beste håndballspiller fire ganger.

– De har en veldig bra tropp. Vi skal bli bedre kjent med flere gode spillere, som vi har spilt mot tidligere. Jeg ser virkelig fram til å komme dit, sier Aune.

– Stortrivdes i Vipers

Vipers og Bucuresti møttes i årets gruppespill i Champions League, og sørlendingene vant begge kampene. Hjemmemøtet i Aquarama i oktober endte 30–25, mens Vipers vant 29–22 i Romania.

Neste måned skal kristiansanderne møte danske Odense om å nå kvartfinalene i Champions League. Selv om Aune nå har signert for ny klubb, vil hun gi alt for Vipers de siste månedene.

– Det er ennå lenge igjen av sesongen, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at vi når Final4. Jeg har stortrivdes i Vipers, og det hadde vært fantastisk å avslutte tiden i klubben på en skikkelig måte, sier Malin Larsen Aune, som kom til Kristiansand i 2017.

– Disse årene har vært veldig lærerike, og jeg har utvilket meg mye. Det er fantastisk flinke personer i klubben, både i spillertroppen og støtteapparatet Jeg setter stor pris på dem alle, sier landslagsprofilen.

Mulig spansk erstatter

Den danske avisen JydskeVestkysten skrev nylig at Nerea Pena fra Team Esbjerg kan være på vei til Vipers. Den spanske stjernebacken er trolig tenkt å erstatte enten Emilie Hegh Arntzen eller Henny Reistad. Sistnevnte er allerede klar for Esbjerg.

Det har ikke lyktes Fædrelandsvennen å komme i kontakt med Emilie Hegh Arntzen mandag.