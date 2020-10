Uefa jobber med nødplan: Kan arrangeres uten tilskuere og i færre land

På grunn av Covid-19 kan neste års EM gå uten tilskuere. Uefa-president Aleksander Ceferin forteller om de mulige endringene som kan skje i det neste fotballmesterskapet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Uefa-president Alexander Ceferin forteller om nødplanene for neste års EM, og advarer mot flere endringer på grunn av Covid-19. Foto: Handout / X80001

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) jobber med flere nødplaner for neste års EM-sluttspill. President Aleksander Ceferin forteller om de mulige konsekvensene som kan prege sluttspillet på grunn av koronaviruset.

Neste års EM skulle egentlig gått av stabelen i sommer. Men på grunn av Covid-19 ble sluttspillet utsatt, som så mange andre idrettsarrangement.

For første gang i mesterskapets historie skulle EM blitt arrangert i 12 vertsland. Det er fordi Uefa ønsket å spre sluttspillet til flere vertsland for å markere 60-årsdagen siden det første europamesterskapet ble arrangert i 1960.

EM uten tilskuere?

Etter at flere land har lettet på koronarestriksjonene den siste tiden, har koronasmitten blusset opp i flere europeiske land.

Det kan få store konsekvenser. Om EM går uten tilskuere vil det være for første gang noensinne.

– Vi overveier hvordan vi kan løse det både med eller uten fans. Eller med 30, 50 eller 70 prosent tilskuere av stadionkapasiteten, sier Ceferin til den tyske TV-stasjonen ARD, gjengitt av danske Ekstra Bladet.

Ceferin erkjenner også at det vil være utfordrende å arrangere et mesterskap i hele 12 vertsland, selv om Uefa mener at det vil ha en stor symbolsk betydning.

– Teoretisk sett kunne vi også ha avholdt EM i 12, 11, 10, tre eller ett land, sier sloveneren.

Fakta Vertsnasjoner i EM 2021 For å markere 60-årsdagen til EM, vil mesterskapet gå over 12 vertsnasjoner for første gang i sluttspillets historie. Dette er de 12 vertsnasjonene: England: Wembley Stadium, London

Tyskland: Allianz Arena, München

Italia: Stadio Olimpico, Roma

Aserbajdsjan: Olympic Stadium, Baku

Russland: Krestovsky Stadium, St. Petersburg

Ungarn: Puskás Aréna, Budapest

Romania: Arena Națională, Bucuresti

Nederland: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

Spania: San Mamés Stadium, Bilbao

Skottland: Hampden Park, Glasgow

Irland: Aviva Stadium, Dublin

Danmark: Parken, København Les mer

Portugal er regjerende europamester, og skal prøve å forsvare tittelen i 2021. Her er Cristiano Ronaldo & co. avbildet etter finaletriumfen over Frankrike i 2016. Foto: Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN

– Alt kan skje

På tross av at det kan skje store endringer til neste års EM, forventer Uefa-presidenten at mesterskapet skal gå som planlagt.

– Hvis du hadde spurt meg i februar om jeg var forberedt på at en pandemi ville stoppet verden, ville jeg ha sagt du var gal. Men nå er vi godt forberedt. Vi er smartere og sterkere, fordi vi vet at alt kan skje, sier Ceferin.

EM i fotball skal etter planen avholdes fra 11. juni til 11. juli i 2021.

Norge er ikke kvalifisert til EM neste år. Lars Lagerbäcks mannskap hadde muligheten til å ta seg til mesterskapet gjennom Nations League-play off i forrige uke, men tapte semifinalen 1–2 hjemme for Serbia.

Dermed er Qatar-VM i 2022 neste mesterskapsmulighet for Norge.

Publisert: Publisert: 14. oktober 2020 10:31