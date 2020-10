Fotballpresidenten freder Lagerbäck etter nedturen: – Ikke et tema

Terje Svendsen har ikke vurdert å si opp Lars Lagerbäck. Men trenerens fremtid kan bli en del av evalueringen etter sesongen.

Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt er norsk fotballs øverste lederduo. Torsdag kveld så de at nok en mesterskapsmulighet glapp. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Odd Inge Aas Journalist

Kort om saken:

Norge tapte for Serbia i semifinalen i kvalifiseringen til fotball-EM torsdag.

Det betyr at fotball-VM i 2022 er neste mesterskapsmulighet for Norge.

Herrelandslaget har ikke vært i mesterskap på 20 år.

Lagerbäck åpnet for å tre til side

Det er dagen derpå for norsk fotball. Torsdag kveld ble Norge utspilt av Serbia på Ullevaal. EM neste år går uten at et norsk lag er med.

Etter kampen åpnet landslagssjef Lars Lagerbäck for at det kan bli aktuelt å tre til siden. Forutsetningene han trakk opp, var om arbeidsgiveren ønsker det, eller at han skulle komme frem til det samme selv.

Fredag formiddag er fotballpresident Terje Svendsen klar på at problemstillingen om trenerens fremtid ikke er oppe til diskusjon nå.

– Det spørsmålet er ikke et tema for oss. Vi har fokus på de to kampene den neste uken, så kommer det to kamper i november. Det er ikke et tema i det hele tatt, sier Svendsen til Aftenposten.

Norge møter Romania søndag og Nord-Irland onsdag i Nations League. Kampene kan være viktige med tanke på mulig VM-spill i 2022.

Den ordinære kvalifiseringen til det mesterskapet spilles neste år.

– Er det naturlig at Lagerbäck leder laget i VM-kvalifiseringen?

– Han har kontrakt ut 2022, og den forholder vi oss til. Vi gjør også en evaluering etter endt sesong, det gjør vi hvert år. I utgangspunktet forholder vi oss til den kontrakten, sier Svendsen.

Det var i desember i fjor at Lagerbäck signerte kontrakten som gjelder ut VM-kvalifiseringen neste år, og med automatisk forlengelse om Norge tar seg til Qatar-VM.

Lars Lagerbäck. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Langsiktig perspektiv

Hvis Lagerbäcks arbeidsforhold til NFF blir et tema, blir det altså det først i evalueringen etter den koronapregede 2020-sesongen.

Svendsen forteller at det er administrasjonen i Fotballforbundet som gjennomfører evalueringen, sammen med landslagets sportslige ledelse.

– Det er jo ikke lenge siden dere forlenget kontrakten med Lagerbäck?

– Nei, det er ikke det.

– Var det mest for å få arbeidsro med tanke på mulig EM-spill, eller var det et langsiktig perspektiv mot VM?

– Det var et langsiktig perspektiv, fordi vi ønsket ham som trener. Han var det beste alternativet.

Det ble en stor nedtur for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Tapte millionmulighet

Nåløyet for å ta seg til VM er betydelig trangere å komme seg gjennom sammenlignet med hva det er med EM-spill. Kun 13 europeiske lag får være med i Qatar.

Neste EM-sjanse med 24 lag kommer i 2024.

– Kan det være aktuelt å si at nå er det neste EM som gjelder og dermed starte på det prosjektet allerede nå?

– Det har vi overhodet ikke tenkt på. Nå er det de nært forestående kampene som gjelder, så får det andre tilhøre evalueringen, sier Svendsen.

Da Norge tapte for Serbia, forsvant også muligheten til å tjene over 100 millioner kroner på EM-spill.

For Fotballforbundet og norsk fotball ville det betydd mye, spesielt etter et år preget av stor inntektssvikt på grunn av pandemien.

– Det betyr veldig mye økonomisk å ta seg til EM, men nå er det først og fremst en sportslig skuffelse. Det å delta viktig, og så er det selvsagt også kjedelig med millionene som ikke kommer.

– Hvor mye penger gikk dere glipp av i går kveld?

– Jeg har ikke tenkt penger her. Det ville blitt en sekundæreffekt. Vi hadde fokus på kampen.