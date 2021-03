Manager om Bjørgens langløpfremtid: - Det handler ikke om hvor stor sjekk jeg skriver ut

Jørgen Aukland vil ha Marit Bjørgen til å fortsette med langløp. Og er sikker på at de blir enige om det økonomiske. Om Bjørgen bare vil.

Marit Bjørgen er ønsket videre i Team Ragde Eiendom. Alt handler om hennes motivasjon nå. Foto: Jil Yngland/NTB SCANPIX

- Vi har så vidt startet en liten dialog. Jeg ønsker og håper at hun er motivert, at hun trives i gjengen og synes dette er gøy. Jeg håper vi får henne med videre, helt klart, sier manager i Team Ragde Eiendom, Jørgen Aukland, til Adresseavisen.

Søndag debuterte Marit Bjørgen i Vasaloppet, nesten tre år etter at hun gikk sitt forrige skirenn. Det gjorde hun med bravur, og gikk inn til en meget sterk andreplass – på en tid godt under den gamle løyperekorden i Vasaloppet.

På veien hjem sa hun at hun skal bruke våren på å vurdere fremtiden, og om hun har ork og motivasjon til å gjøre jobben som trengs for å fortsette med langløp:

- Det krever litt for å være på nivået helt øverst. Skal du ha familie, trene og gjøre noe ved siden av, er det på grensen. Da går det utover noe annet, om jeg skulle ha planer om å gjøre noe annet ved siden av, poengterte Bjørgen.

Og sa samtidig at hun trodde Aukland og Team Ragde Eiendom står klar for å ta henne imot om hun skulle ønske å fortsette.

- Står ikke på oss

Det har hun dønn rett i.

- Det skal ikke stå på oss, sier Aukland.

- Det er helt naturlig at vi ønsker henne med videre. Marit Bjørgen er en fantastisk idrettsperson, interessen for henne er stor, og for langløp er det kjempeviktig. Det er mange som vil følge med på reisen til Marit, sier han.

Samtidig er det et åpenbart kommersielt element i å signere tidenes vinterolympier.

- Marit er en profil, og det er klart det er viktig. Men vi skal ikke melke Marit for det hun er verdt, men skape et engasjement og glede for våre sponsorer og alle som er glade for å se Marit på TV. Jeg tror det er mange som fikk en god opplevelse foran tv-skjermen nå, sier Aukland.

Håper folkefestene lokker

Bjørgen sa til Adresseavisen søndag at hun har trent 10-15 timer i uken for å trene seg opp til Vasaloppet. Aukland tror det holder, og at Bjørgen ikke behøver å øke treningsmengdene for å bli med helt i toppen også neste år.

- Nå vil hun ha et helt annet utgangspunkt enn i mai i fjor. Hun har fått mer erfaring og rutine på det, og vet mer om hva som kreves, sier han.

Team Ragde Eiendom-manageren har et håp om at opplevelsen av folkefestene rundt Marcialonga og Vasaloppet skal lokke Bjørgen med videre. Koronasituasjonen snøt henne for dem i år.

Jørgen Aukland håper å få beholde Bjørgen på laget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det går på at hun må kjenne på motivasjonen, lysten, utfordringen og jobben som må gjøres. Hun er veldig tydelig på at hun har begrenset tid til trening. Uansett hvor stor sjekk jeg skriver ut, står det ikke på det. Men på hennes motivasjon og drivkraft, sier han.

- Blir dere enige om det økonomiske om hun bestemmer seg for at hun vil?

- Jaja, det står ikke på det i det hele tatt. Det går på hva hun ønsker selv og hva som motiverer henne. Er ikke det på plass, vinner man ikke. Jeg tror hun har trivdes godt med å være med oss, og ser at det ikke var mange sekunder opp.

- Tror du hun fortsetter?

- Jeg er evig optimist.