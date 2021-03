Tiril Eckhoff tok sesongens tiende verdenscupseier etter maktdemonstrasjon

For Tiril Eckhoff (30) ble jaktstarten i Nove Mesto som en intervallstart: Fra start til mål var hun i helt ensom majestet da hun tok sin tiende verdenscupseier for sesongen.

TI-RIL: Tiril Eckhoff går inn på standplass før hun sikrer jaktstartseieren i Nove Mesto. Foto: Lubos Pavlicek / CTK

Etter to fulle hus på liggende skyting hadde hun nesten et minutts forsprang inn til tredje skyting. Hun bommet grovt på tredjeskuddet sitt, men jommen bommet ikke de nærmeste forfølgerne også, som gjorde at hun hadde minuttet ned inn til siste skyting.

Den suverene verdenscuplederen hadde dermed bare seg selv å fokusere på da hun gikk inn på standplass for siste gang.

Hun bommet to ganger og gjorde det mer spennende enn strengt nødvendig, men forspranget hun hadde opparbeidet seg var for stort til at seieren noen gang var truet.

30-åringen hadde meg seg et halvminutts stort forsprang ut fra sine to strafferunder og parademarsjerte inn i den tsjekkiske solen:

Fakta Adelskalenderen for verdenscupseierer i skiskyting Magdalena Forsberg 42, Magdalena Neuner 34, Darja Domratsjeva 31, Uschi Disl 30, Tora Berger 28, Kaisa Mäkãräinen 27, Tiril Eckhoff 23. Les mer

Dermed tok hun sin tiende verdenscupseier for sesongen og 23. totalt, som gjør at hun gikk forbi Liv Grete Skjelbreids 22 verdenscupseirer i karrieren. Nå har hun fem opp til Tora Berger.

Denise Herrmann fra Tyskland tok andreplassen etter at hun slo lagvenninnen Franziska Preuss og Marte Olsbu Røiseland på standplass.

Røiseland tok tredjeplassen etter å ha slått Linn Persson på oppløpet.

Eckhoff ble også VM-dronning i Pokljuka med hele seks medaljer, fire av dem i edleste valør.

Og som så mange ganger før, gikk Eckhoff inn til seier med hesthale: