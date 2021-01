Kissel-show da Oilers ydmyket serielederen: - Jeg kan ikke huske at det har skjedd før

Etter et par solide seiere over bunnlagene var det tid for en virkelig test for Oilers. Den ble bestått og vel så det da en Dan Kissel i storform viste vei mot serieleder Frisk Asker.

Chris Rumble var relativt fornøyd da kampens store spiller, Dan Kissel, satt pucken i mål. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Frisk Asker - Stavanger Oilers: 1–7

ASKER: Dan Kissel ble definitvt kveldens aktør i Askerhallen. Mannen med gullhjelmen var delaktig i de seks første Oilers-scoringene da Frisk Asker ble nedsablet på egen is.

– Jeg kan ikke huske at det har skjedd før. Det var en spesiell kveld og noen ganger har man litt «puck-luck» og jeg føler at jeg hadde det i kveld, sier Kissel før han fortsetter beskjedent.

– Vi forventet ikke dette, det er helt sikkert! Men vi er selvsagt enormt fornøyd!

Kissel får støtte av en strålende fornøyd Henrik Holm. Sisteskansen mener 2021 ikke kunne startet stort bedre.

– Det er en helt nydelig start på det nye året. Vi spiller en helt perfekt bortekamp! Alle fire rekker dundrer på og Frisk har ikke sjans i dag. Så enkelt er det, stråler Holm.

Rolig start

Det startet riktignok jevnt og ingen av lagene stormet ut av blokkene, men Oilers knept et lite overtak fra start. Det ble hentet frem et par gode sjanser der både Brady Brassart og Ludvig Hoff fort kunne fått nettkjenning. Det ble imidlertid med forsøkene, det helt til Oilers fikk overtall.

Den siste tiden har man sett litt bedring i den delen av spillet og i kveld ble det scoring på første forsøk. Tommy Kristiansen ble satt opp foran mål og han gjorde ingen feil da pucken ble sendt forbi keeper. Oilers opp i 1-0 halvveis ut i første periode. Totalt ble det fire powerplay-scoringer, en kraftig forbedring fra tidligere i sesongen.

– Det har ikke skjedd noe egentlig, men vi vet at når det butter i mot er det bare å fortsette å krige. De fire i dag tar vi med oss til Vålerenga-kampen og det er utrolig deilig, slår Kristiansen fast.

Tommy Kristiansen feiret selvsagt på triumferende vis da han sendte Oilers i ledelsen mot Frisk Asker. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Ledelsen skulle dog ikke vare lenge. Småsløvt forsvarsspill ga Frisk Asker fri passasje ute langs vantet og pucken ble så spilt på tvers foran Holm. Det gjorde at Viktor Granholm kunne score i tilnærmet åpen kasse.

Helt på tampen av perioden kunne Oilers igjen tatt ledelsen da Markus Vikingstad brøytet seg vei, men på pasning fra David Morley satt han pucken rett utenfor.

Pangstart på andre

Der første periode var av det jevne slaget fikk man servert noe helt annet etter første pause. Oilers kom ut i hundre og det tok knapt et minutt før David Morley scoret i overtall. Det etter at Dan Kissel hadde snurret rundt med halve Frisk-laget.

Frisk Asker-spillerne ble etter hvert frustrerte og det endte med noen situasjoner foran Henrik Holm. Oilers vek ikke en tomme. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Kun tre minutter senere var det Vikingstad som var frempå med en styring. Noe heldig, men igjen viser han at det har løsnet foran mål.

Deretter ble det et opphold før Oilers virkelig skrudde på sjarmen. I løpet av periodens siste fire minutter kom det tre rappe scoringer. Det fra Joey Martin, Morley og Kissel. Spesielt sistnevnte spilte til en sekser på terningen. Fem målgivende og et mål lar seg høre etter to perioder mot Frisk Asker.

– Vi utnyttet overtallene og vi utnyttet sjansene våre bra. Det er ikke alltid man setter alle sjansene, men det gjorde vi i kveld. Det var ganske jevnt etter første periode, men så klarte vi å bryte de ned, forklarer Kissel.

David Morley og Joey Martin jubler etter scoring mot Frisk Asker. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Klassisk transportetappe

Som ventet ble tredje periode aldri av det spennende slaget. Frisk Asker hadde nok pratet om å vinne siste akt, men det var rett og slett ikke gode nok. Oilers slakket ikke av på gassen, i hvert fall ikke defensivt. Det ble jobben stadig utført til punkt og prikke.

– Det er nydelig å se. Det er litt det vi har vært gode på de par siste månedene. Uansett stilling og hvordan det ser ut, så trommer vi på. Det så vi mot Grüner og Narvik, og mot Lillehammer borte. Vi maler på og da ser motstanderen tunge ut. Det er viktig at vi fortsetter det i fremtiden også, da setter vi oss i respekt inn mot sluttspillet, slår Holm fast.

Det førte til at perioden raste i vei, men Oilers måtte selvsagt ha en ny nettkjenning. Nok en gang ble det mål i overtall da Chris Rumble brant til fra blå. Pucken så ut til å bli reddet, men Niklas Dahlberg fomlet den videre. På streken ga Brassart pucken et lite puff, akkurat nok til å bli kreditert scoring.

Mot slutten kunne Oilers scoret både to og tre til, men det festen stoppet på 7-1. Et solid skremmeskudd til konkurrentene og ikke minst Vålerenga som venter til tirsdag.

KAMPFAKTA

Frisk Asker – Stavanger Oilers 1-7 (1-1, 0-5, 0-1)

Fjordkraft-ligaen 23.serierunde

Askerhallen

Skuddstatistikk: 20-39

Utvisningsminutter: 12-2

Mål: 0-1 Tommy Kristiansen (Martin, Kissel) (PP 11:22), 1-1 Viktor Granholm (Macintyre, Andresen), 1-2 David Morley (Kissel, Rokseth) (PP 20:52), 1-3 Markus Vikingstad (Kissel, Klavestad) (23:49), 1-4 Joey Martin (Morley, Kissel) (36:16), 1-5 Dan Kissel (Morley, Rumble) (38:01), 1-6 Morley (Kissel) (39:44), 1-7 Brady Brassart (Rumble, Bryhnisveen) (PP 51:23)

Dommere: Christian Bo Persson og Karl Erik Robert Öberg Hallin

OILERS’ LAG

Målvakt: Henrik Holm

1. rekke: Ludvig Hoff, Brady Brasart og Tommy Kristiansen

2. rekke: Dan Kissel, Markus Vikingstad og David Morley

3. rekke: Sander Hurrød, Joey Martin og Markus Søberg

4. rekke: Christian Wetteland, Andre Strandborg og Magnus Hoff

1. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Patrick Ulriksen og Chris Rumble

Ekstra back: Andreas Klavestad