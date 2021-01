Berge får kritikk: Krangler om Sander Sagosen

KAIRO/OSLO (VG) (Sveits-Norge 25–31) Christian Berge får knallhard kritikk for bruken av Sander Sagosen av sin gamle lagkamerat Joachim Boldsen. Landslagssjefen slår tilbake.

– Hvis man skal slite sånn på Sander som man gjør i dag, så blir det en lang, lang, lang sluttrunde, mener Boldsen i TV 3s VM-studio.

Sander Sagosen har vært lite av banen mot Frankrike og Sveits. Han scoret 11 i løpet av sine 43 minutter og 44 sekunder lørdag.

– Du tror ikke at jeg har hørt det før? Jeg har snakket mye med Sander i forkant om belastning og hvor han sto med tanke på den kampen her. Gøran (Johannessen) skulle ha en god gjennomkjøring igjen, det var det ingen tvil om, og Sander skulle ha en gjennomkjøring igjen. Så får vi se hvordan det ser ut mot Østerrike, men det handler også om å sette brikker på plass og ikke skape så mye usikkerhet. En grunnstamme må sette seg litt og det ser jeg konturene av nå, så får han dansken bare være så krass han bare gidder, sier Christian Berge til VG.

Boldsen spilte fem år sammen med Berge i tyske Flensburg. Han skjønner at Norge hadde kniven på strupen og måtte vinne mot Sveits.

– Ja, korrekt. Men hvis man ikke klarer å slå Sveits, så har man ikke noe her å gjøre. Det kunne de også gjort selv om de hadde skiftet litt på laget og latt flere spillere komme inn så man ikke sliter på de samme spillerne igjen og igjen. Reinkind spiller en superkamp i dag, og det er kjempebra, men Tønnesen sitter bare ute. Hvorfor kommer ikke han inn? Jeg har mange spørsmål som jeg ikke har fått svar på, sier han.

Sander Sagosen sier dette til VG etter matchen:

– Jeg føler at vi er veldig sterke. Vi fikk en på tygga på mot Frankrike, så enkelt er det, men det er ingen krise. Nå har vi kniven på strupen, må spille hver kamp som om det er en finale og vinne hver kamp. Det er en situasjon vi bare må nyte. Jeg synes pekepinnen går oppover, men vi har fortsatt litt å gå på.

Boldsen er ikke fornøyd med hvordan Christian Berge benytter mannskapet.

– Etter min smak spiller han altfor mye med de samme spillerne. Det er spillere på benken som er med på landslaget. Hvis de ikke kommer inn i dag, vi må huske at Sveits ikke kvalifiserte seg til VM og er ikke et topp fem-lag, når skal de inn og spille i denne turneringen, sier Boldsen med 186 landskamper og EM-gull for Danmark som spiller.

– Jeg er ikke enig med Boldsen der. Hadde Norge tapt denne kampen ville de vært ute av VM. Med Petter Øverby ute så skjønner jeg at Berge disponerte som han gjorde. Norge kan fort stoppe uten Sander Sagosen. Ideelt sett kunne nok Kevin Gulliksen kommet inn for Kristian Bjørnsen, sier TV 2-ekspert Bent Svele til VG.

Heller ikke Kent Robin Tønnesen, Sander Øverjordet, William Aar, Thomas Solstad og Alexander Blonz kom på banen. Berge opplyser at sistnevnte skulle ha spilt, men Blonz fikk en vridning i kneet på oppvarmingen.

– Ingen trener i verden er mer opptatt av relasjoner enn Christian Berge. Jeg skjønner at han ønsker å spille Sagosen inn med Bjarte Myrhol og Gøran Johannessen som begge har vært ute av spill før VM, minner Svele om.

Han reagerer heller ikke på at Kent Robin Tønnesen ble sittende på benken i 60 minutter i en kamp hvor Harald Reinkind var mye bedre enn i åpningen mot Frankrike.

– Han har ikke alltid vært like god for Norge som for Kiel. Jeg synes det var riktig at han fikk fortsette når han lykkes på denne måten, sier Bent Svele.