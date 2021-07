Eksperten får ofte spørsmål fra usikre utøvere. Nå kan nytt prosjekt gi dem svar.

Byåsens håndballspillere skal bli flinkere til å lage mat. Treneren håper den nye kunnskapen vil redusere antall skader og styrke lagmoralen.

Riktig kosthold skal hjelpe skadeutsatte spillere som Mathilde Arnstad med å komme tilbake fra skade. Foto: MARIANN DYBDAHL

Et nytt matprosjekt skal hjelpe Byåsen Håndball Elite med to ting: Å prestere best mulig og forhindre skader.

– Vi er inne i en fase hvor vi fokuserer på det å orke og trene. Vi legger en base for hele sesongen, og for at man skal kunne orke å trene, så må man også ha nok næring i kroppen. Det er litt av budskapet i det hele. Vi er i et utviklingsløp hvor alle de små steinene skal bli til en solid mur, sier Atle Oliver Johansen.

Byåsen-treneren håper riktig kosthold vil redusere antall skader.

– Vi har vært veldig skadeutsatt en periode nå. Vi må få vekk alle de parameterne som er med på å forsterke den risikoen. Mat har mye å si for restitusjonen, erkjenner han.

Hovedtrener Atle Oliver Johansen vil at den skadeutsatte stallen skal ha fokus på å bygge moral gjennom sosiale begivenheter utenfor banen. Foto: MARIANN DYBDAHL

Få ingredienser

Tidligere friidrettsutøver og klinisk ernæringsfysiolog og ernæringsrådgiver i REMA 1000 Ingvill Måkestad Bovim har jobbet tett med Byåsens håndballstjerner i vinter.

– I år er dette et pilotprosjekt, og så skal vi se om det er interessant for andre klubber, sier Bovim.

Resultatet av arbeidet har blitt et hefte på 34 sider med oppskrifter som spillerne kan følge gjennom sesongen.

– Veldig ofte spør utøveren om hva han skal lage, eller hvordan han gjøre det på sitt kjøkken, sier Bovim.

I heftet er det tips til hva utøverne bør tenke på når de skal lage seg mat, samt flere oppskrifter. Alle rettene har en fellesnevner: De er næringsrike og enkle å lage og stiller små krav til utøvernes ferdigheter på kjøkkenet.

– Det er enkelt og greit. Det er få ingredienser, og det er dødsbra mat som gir de riktige næringsstoffene som får kroppen til å prestere, mener Bovim.

Ingvill Måkestad Bovim serverer Båsen jentene en av rettene fra heftet. Foto: MARIANN DYBDAHL

Mat som rehabilitering

Den tidligere toppidrettsutøveren er spesielt opptatt av at kosthold bidrar til optimal rehabilitering.

– Jeg jobber veldig mye med det som kalles rehabiliteringsernæring. Da handler det rett og slett om å spise til riktig tid og få proteiner i hvert måltid. Ofte når man er skadet blir man lei seg, nedstemt og kanskje mister man matlysten eller spiser for lite. Da er det veldig viktig å ha fokus på kosthold og matglede. Man skal nyte før yte. Man skal ha det bra, spise god mat og da er man også i stand til å gjøre det veldig bra på håndballbanen, sier Bovim og legger til:

– Varm mat man kan sitte og kose seg med. «Comfortfood» trenger ikke å være usunn mat i mine øyne, men god mat som er næringsrik fordi kroppen skal jo lege denne skaden.

Nylig var spillerne på Byåsen Elite samlet på Lian Restaurant for å lære mer om kosthold i praksis.

De ble delt inn på fem forskjellige stasjoner og fikk i oppgave å lage forskjellige retter fra heftet de har bidratt til. Hovedtrener Atle Oliver Johansen tror den nye kunnskapen om mat kan løfte laget hans som ble nummer åtte i den koronaamputerte Eliteserien sist sesong.

– Vi ser at kompetansen på mat i Byåsen helt gjennomsnittlig. Hvis vi skal bli best i landet, så må vi være best på mange parameter. Da samarbeider vi med de som er best, sier han om Ingvill Måkestad Bovim.

– Helhetlig treningsregime

Lista over skadede Byåsen-spillere er lang, og dette har gått utover sesongoppkjøringen. Derfor har treneren følt at de må tenke nytt.

Byåsen-spillerne samarbeider om å lage laksewraps. Foto: MARIANN DYBDAHL

– Vi har de uforutsette skadene, som overtråkk. De er vanskelig å forebygge, men samtidig så er det slik at risikoen for strekkskader er større om man har en muskel som er stram i utgangspunktet. Mat og hvile er parametere som må passe inn i et helhetlig treningsregime.

I tillegg til å få nytt kunnskap om matlaging, gjør kokkeleringen også godt for lagmoralen.

– Det er veldig bra for spillerne å kunne møtes og ha en sosial plattform. Med mange skader på sentrale spillere, så har vi vært nødt til å ta inn nye unge spillere. Da er dager som i dag, hvor vi kan lage felles måltider og spise sammen svært godt for moralen. Ingvild har vært hos oss tidligere og snakket om betydningen av mat. Nå setter vi det ut i praksis, forteller Johansen.