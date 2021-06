Danmarks superreserve hylles for «kongeprestasjon»

(Wales – Danmark 0–4) Lagkameratens skade ga ham en gyllen mulighet. Kasper Dolberg (23) grep den med begge hender.

Nice-spissen startet sin første EM-kamp etter at Yussuf Poulsen måtte melde forfall på grunn av en mindre skade.

Lysluggen har fortid som Ajax-spiller på Johan Cruyff Arena, der åttedelsfinalen ble spilt, og ble i en årrekke spådd en fremtid som dansk fotballs neste superstjerne. Gjennombruddet i dansk landslagsdrakt har latt vente på seg.

Men da Danmark trengte det som mest, glitret juvelen som aldri før.

– Det sto skrevet i sol, måne og stjerner at det var sånn det skulle være, sier landslagstrener Kasper Hjulmand om matchvinneren.

– En kongeprestasjon av Dolberg, sier han.

Først plasserte Dolberg makeløst inn en avslutning fra utenfor 16-meteren, med en presis avslutning som la seg vakkert i nettveggen.

Dolberg ble stående med steinansikt og strakk armene ut i været før lagkameratene omfavnet ham.

Skadde Poulsen feiret som en villmann på tribunen etter å ha vært vitne til et dansk drømmeangrep der EM-kometen Mikkel Damsgaard noterte seg for målgivende pasning.

Fakta Slik er Danmarks vei videre Kvartfinale: Vinneren av Nederland og Tsjekkia (søndag 27. juni, 18.00) Semifinale: Vinneren av Sverige mot Ukraina (tirsdag 29. juni 18.00) og England mot Tyskland (tirsdag 29. juni 21.00). Finale: Det beste laget fra den andre siden av tablået: Belgia – Portugal, Italia – Østerrike, Frankrike – Sveits og Kroatia – Spania. Les mer

Like etter pause slo Dolberg til igjen – denne gangen på litt mer tilfeldig vis. En katastrofal klarering av Liverpool-spiller Neco Williams havnet rett i bena på ham, og 23-åringen gjorde ingen feil.

– Han kommer til å føle seg forferdelig i kveld, sier tidligere Wales-kaptein Ashley Williams i BBC-studio.

VAR sjekket om ballen hadde vært utenfor sidelinjen i oppbygningen til målet, og enkelte mente at Kieffer Moore burde fått frispark da han ble felt av Simon Kjær i forkant, men målet ble godkjent.

Dolberg ble dermed den første dansken til å score to mål i samme EM-kamp siden Nicklas Bendtner gjorde det i 2012.

I de danske tabloidavisene står stemningen i taket: «JAAAA! Dolberg IGJEN!!!», skriver B.T. på forsiden, mens Ekstra Bladet har døpt den nye danske helten «Dobbelberg».

Like før full tid raknet det totalt for Wales: Joakim Mæhle satte inn det danske 3–0-målet før Harry Wilson fikk direkte rødt kort etter å ha taklet målscoreren bakfra.

Så la Martin Braithwaite på til 4–0 etter en lang VAR-sjekk på overtid.

Amsterdam kunne minne om København denne lørdagskvelden: Wales-fansen ble nektet innreise i Nederland, mens danskene var på plass i hopetall.

Kampen fant også sted på Christian Eriksens gamle hjemmebane, så det var ingen tvil om hvilket lag som nøt størst støtte fra de lokale heller.

Nå går ferden videre til Aserbajdsjan og Baku, der Danmark skal spille kvartfinale mot Nederland eller Tsjekkia om en uke.

Drømmen om en ny sensasjon, 29 år etter EM-gullet i 1992, lever i beste velgående.

– Det er ikke en eneste som ikke gir alt, sier en Hjulmand full av beundring over troppen sin.

Et skår i gleden var at kaptein og forsvarssjef Simon Kjær måtte byttes ut med det som lignet en muskelskade et kvarter før slutt. At det var Fulham-stopper Joachim Andersen som erstattet ham, sier riktignok sitt om bredden Danmark har i denne posisjonen.