Start-treneren etter nok et tap: – Vi må jobbe knall­tøft for å komme oss ut av denne situa­sjonen

Start har aldri før gjort det dårligere etter ti serierunder på nivå to. Sindre Tjelmeland erkjenner at de har en stor jobb foran seg med å snu situasjonen.

Start-trener Sindre Tjelmeland. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er enormt skuffende. Det er ikke så mye mer å si enn det. Vi må jobbe knalltøft for å komme oss ut av denne situasjonen, sier Start-trener Sindre Tjelmeland.

Han har ikke fått den starten han ønsket seg etter at han tok over klubben. Det åpnet bra med seier over Grorud, men siden har det blitt tre strake tap. Mandag var det HamKam som påførte sørlendingene et ydmykende 1–4-tap i Kristiansand.

Start har aldri før i historien gjort det dårligere etter ti serierunder på nivå to. De gulkledde fra Kristiansand ligger på 14. plass i 1. divisjon med ti poeng. Det er bare ett poeng mer enn Stjørdals/Blink som ligger helt sist på tabellen.

– Vi må komme oss ut av der vi er nå. Vi må erkjenne at vi er der vi er prestasjonsmessig. Vi gjør en del ting som resulterer i at vi ikke tar nok poeng, og det må vi få fiksa opp i fort, forteller en skuffet Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

– Sliter du med å nå gjennom med budskapet ditt?

– Mitt budskap føler jeg at jeg når gjennom med rent fotballmessig. Men det blir jo en skjør gjeng som har fått en del negative opplevelser. Så det er bare en ting å gjøre, og det er å jobbe seg knalltøft ut av dette, sier Start-treneren.

– Ser du noe vei ut av dette?

– Selvfølgelig. Det begynner med å få justert de tingene som vi ikke er bra nok på. Nå får vi en uke på feltet hvor vi dobler antall økter, så vi må bare samle oss og erkjenne at det er beintøft å ta poeng i denne ligaen, mener Tjelmeland.

Tilbake fra skade

Stoppersjef Joackim Jørgensen har vært ute med skade den siste måneden, men mot HamKam var han tilbake i aksjon og ble byttet inn fra starten av andre omgangen. 32-åringen var glad for å være tilbake, men lei seg for at det endte med tap.

– Det er trist at vi ikke klarer å heve oss, spesielt på hjemmebane. Det er tungt at vi ikke klarer å vise mer. Det var hyggelig å få spille med mine lagkompiser. Det hadde jeg savnet, men det er kjipt at det ble et dårlig resultat, sier stopperen etter kampen.

– Vi må bli råere enn vi er nå. Vi er ikke gode nok i noen av boksene. Vi må rett og slett erkjenne hvor vi er nå, og jobbe knallhardt for å bli bedre, legger Jørgensen til.

– Hva tenker du om veien videre med tanke på opprykk?

– Det viktigste for oss er ikke å tenke på opprykk her og nå. Det viktigste blir å få det fundamentale spillet til å fungere, og den må vi bli enda flinkere til å dyrke. Vi må begynne å vinne fotballkamper, svarer stopperen.