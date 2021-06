Eriksen sendte melding til laget etter Belgia-tapet

(Danmark - Belgia 1–2) En «meget, meget emosjonell» Yussuf Poulsen brukte 99 sekunder på å sette inn tidenes nest raskeste EM-mål. Det holdt ikke helt inn, men Christian Eriksen lot seg begeistre fra sykehuset.

fullskjerm neste BELGIA-HELT: Kevin de Bruyne feiret litt dempet etter å nærmest egenhendig ha snudd kampen mot Danmark. 1 av 4 Foto: STUART FRANKLIN / POOL

– Han har sendt oss en beskjed i Whatsapp-gruppen. Jeg tror at han skrev «dere er så rå», sier Danmark-angriper Martin Braithwaite, ifølge Ekstra Bladet.

Etter å ha blitt mer eller mindre rundspilt av Danmark gjennom hele første omgang, tok Belgia-trener Roberto Martínez grep i pausen.

Kevin De Bruyne mistet EM-starten etter at han pådro seg et brudd i ansiktet i Champions League-finalen. Torsdag trengte innbytteren under ni minutter på å varte opp med en målgivende pasning i verdensklasse.

Romelu Lukaku brøytet vei og ballen havnet hos den belgiske playmakeren. Fra ti meters hold var han i fin skuddposisjon, men viste fantastisk overblikk og spilte isteden på tvers til Thorgan Hazard, som enkelt satte inn 1–1.

Et drøyt kvarter senere var De Bruyne der igjen. Samtidig som danskenes tidligere landslagstrener Åge Hareide var direkte inne på TV 2 for å snakke om Danmarks muligheter for å få et seiersmål, hamret den belgiske trollmannen inn 2–1 med venstrefoten.

– Åh, nei, utbrøt en skuffet Hareide.

– De setter på en av verdens beste spillere og han gjør en kjempeforskjell. Jeg har spilt mot ham mange ganger og kjenner hans kvaliteter. Han er uten sammenligning den beste i England, i hvert fall, sier Danmark-keeper Kasper Schmeichel.

– Meget, meget emosjonelt

Danmark leverte en fantastisk førsteomgang. Det ble markert for Christian Eriksen allerede før kampstart, og etter nasjonalsanger og et elektrisk jubelbrøl fra de 25 000 tilskuerne i Parken, knallet danskene til fra start.

Yussuf Poulsen brukte 99 sekunder på å banke Danmark i ledelsen. Kun Dimitri Kirisjenkos mål etter 65 sekunder (Russland mot Hellas i 2004) er raskere i EM-sammenheng.

Stemningen i Parken ble ikke akkurat noe dårligere av Poulsens mål.

– Det var meget, meget emosjonelt. Jeg synes vi spiller en fremragende kamp. Fansen hjelper oss til å komme gjennom denne kampen, du kunne se at noen var preget da kampen satte i gang. Men vi gjorde det vi elsker å gjøre, i dag veldig, veldig bra, sier Poulsen til DR1.

Etter kampen får de ros av Belgia-stjernen Romelu Lukaku.

– Stor respekt til danskene. De skapte en virkelig fornøyelig kamp å spille. De skal fortsette å tro på at de fortsatt kan klare det, sier Lukaku til TV3 Sport.

EUFORI: Yussuf Poulsen (i midten) hyler av glede etter å ha sendt Danmark i føringen før pause. Kasper Schmeichel uttalte etter kampen at det føltes ut som om de spilte for 75 000 tilskuere. Foto: STUART FRANKLIN / REUTERS

Etter ti minutter ble spillet stoppet og ballen spilt ut av banen til ære for Christian Eriksen, med draktnummer ti, som fikk hjertestans og kollapset mot Finland.

Fra sykesengen noen hundre meter unna nasjonalarenaen fulgte Eriksen trolig med på et dansk lag som fortsatte å angripe, mens belgierne virket paralyserte.

Den andre scoringen kom imidlertid aldri, og i andre omgang ble kampen snudd.

Danmark presset på for en utligning. Martin Braithwaite raget høyest på et innlegg fire minutter før full tid, men spissen traff krysstanga.

– Vi spiller jevnt med verdens beste lag. Det er ufortjent at vi ikke får noe med i dag, sier Poulsen.

Det danske håpet lever

Null poeng betyr at Danmark er nødt til å slå Russland i siste kamp for å ta seg videre fra gruppespillet.

Dersom Belgia slår Finland kan de ta seg videre som gruppetoer om de får bedre innbyrdes målforskjell enn Finland og Russland, som også vil stå med tre poeng ved dansk seier mot russerne.

Hvis Belgia slår Finland, vil alle seirer unntatt dansk 1–0-seier gjøre at Danmark blir nummer to i gruppen.

Hvis Finland tar poeng mot Belgia, vil de bli nummer to med dansk seier mot Russland. Da vil Danmark bli nummer tre i gruppen på innbyrdes oppgjør mot Russland, og må håpe tre poeng er nok for å bli blant de fire beste treerne.