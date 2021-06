Start enig med Tjelmeland

Etter det Fædrelandsvennen vet presenteres Sindre Tjelmeland (31) som Start-trener fredag.

Sindre Tjelmeland blir Starts nye trener. Foto: Fredrik Hagen

Tidligere denne uken kom nyheten om at Start går for Ull/Kisas Sindre Tjelmeland som ny hovedtrener. Senere har Ull/Kisa bekreftet at deres hovedtrener har vært i forhandlinger med Start, og at han ikke skal lede laget mot nettopp Start på Sparebanken Sør Arena fredag kveld.

– Prosessen har vært veldig grei. Han var i Kristiansand i tirsdag. Start ønsker ham og han ønsker å dra til Start. Han har en utkjøpsklausul i kontrakten sin som jeg informerte Start om da de tok kontakt. Jeg merket med en gang at han ønsket dette, sa Andreas Aalbu, daglig leder i Ull/Kisa til Fædrelandsvennen, onsdag.

Myggen kan få rolle rundt a-laget

Etter det Fædrelandsvennen vet er formalitetene rundt treneransettelsen nå i boks. Tjelmeland blir trolig presentert som Start-trener før kamp fredag, og tar fatt på oppgaven som hovedtrener fra og med neste uke.

31-åringen har kun ledet Ull/Kisa som hovedtrener i fem kamper. Før han ankom Jessheim i januar var han flere år i Åsane i ulike trenerroller, blant annet assistenttrener.

Som Fædrelandsvennen meldte tidligere i uken tyder mye på at Erik Mykland også får en rolle rundt a-laget. Tjelmeland kommer foreløpig inn uten en ny assistenttrener.

Han sitter på benken til Start under kampen mot Ull/Kisa senere fredag. Alexander Øren leder laget sammen med Myggen og Adolfo Rodriguez.

Kampen følger du på fvn.no. Klokken 16.45 går vi live fra Sparebanken Sør Arena med siste nytt.

