Start-stopper skadet. Kapteinen kan bli testet i ny rolle.

Kristoffer Tønnessen kan bli et alternativ på stopperplass når Ull/Kisa kommer på besøk fredag.

Kristoffer Tønnessen Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– En skikkelig potet!

Det sier Kristoffer Tønnessen og viser til at han, akkurat som den anvendelige rotgrønnsaken, kan brukes til det meste.

For nå kan han bli flyttet igjen. Denne sesongen har han spilt venstreback og sentral midtbane. Mot Kisa er han aktuell som midtstopper.

På fredagens trening ble han testet ved siden av både Vegard Bergan og Peter Reinhardsen.

– Det er en ok posisjon det. Du har litt flere valg. Du har ikke en sidelinje til venstre for deg, men flere muligheter. Det er litt enklere å ta valg, sier Tønnessen.

– Ønsker å trykke på våre knapper

Joackim Jørgensen er skadet og spiller ikke fredag. Trolig ender det med at Start går tilbake igjen til to midtstoppere, hvor Tønnessen er en av dem.

– Vi har testet litt forskjellige ting. Vi kommer til å se litt forskjellig ut fra periode til periode i kampen. Vi har masse respekt for arbeidet som er gjort før oss, så å kaste alt over bord ville vært idioti. Så ønsker vi å trykke på våre knapper. Vi har ikke bestemt oss ennå, sier Alexander Øren, som leder laget sammen med Erik Mykland og Adolfo Rodriguez.

– Hva får du eventuelt med Tønnessen som midtstopper?

– Kristoffer er en god fotballspiller. Så trenger vi ikke å utlevere alt, men jeg håper han er masse på ball. Daniel (Aase) kaller jo ham for Pirlo, og Pirlo må vi få ofte på ball, sier Øren.

Les også Daniel Aase: – Denne retningen jeg mener Start bør ta

Slik Fædrelandsvennen forstår det er det en viss bekymring for at skaden til Joackim Jørgensen kan holde ham ute noen uker.

– Den skaden er litt ekkel, så han er nødt til å være litt forsiktig. Vi skulle gjerne hatt Joackim klar i morgen, men heldigvis har vi mange gode fotballspillere her, sier Øren.

Matias Belli Moldskred plukket med seg en skade fra landslagsoppdrag, men er nærmere å bidra fredag enn Jørgensen.

100.000 kroner

Alexander Øren leder Start kun få dager etter at Joey Hardarson måtte gå som trener. Som en bonus er motstander Ull/Kisa, hvor spillerne er frustrerte over å se ut til å miste trener Sindre Tjelmeland til nettopp Start.

Les også Hardarson snakker ut etter avgangen: – Ville gjerne gått fra jobben på en annen måte

– Vår opplevelse er at guttene har vært sinnsykt proffe. Det er ei gruppe som har lyst til å ta ting til seg og som ønsker å spille ball. All honnør til dem. Så er inngangen vår at det ikke handler om oss, men det handler om spillerne. Vi ønsker å få det beste ut av dem, sier Øren.

Som har fått med seg at en sponsor har gått ut og lovet 100.000 kroner i botkassa til Kisa om de slår Start fredag.

– Jeg gleder meg til kamp. Det er to lag som ønsker å angripe. Så beklaget jeg overfor spillerne at jeg ikke hadde 100.000 å spytte inn, sier Øren.

– Så dere har brukt det inn mot kamp?

– Det ble nevnt på slutten. Spillerne har fått det med seg, sier Øren med et smil.