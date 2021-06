Denne trenden slår ofte inn hos «Gutan»: – Uflaks er et begrep jeg ikke liker å bruke

– Vi har tenkt og diskutert litt på trenerkontoret om det er noe vi bør gjøre annerledes, sier Gaute Helstrup.

Hovedtrener Gaute Helstrup (til høyre) og kaptein Ruben Yttergård Jenssen., Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I kampene mot Bodø/Glimt, Molde, Sarpsborg og Sandefjord har nemlig lagene scoret på sin aller første målsjanse.

– Er det bekymringsfullt eller er det bare uflaks, TIL-trener Gaute Helstrup?

– Uflaks er et begrep jeg ikke liker å bruke så mye. Vi har tenkt på det, men vi har ikke funnet noen konklusjoner. Det som gjør det litt vanskelig, er at i flere av disse kampene føler jeg at vi har vært ganske bra ut av startblokkene. Mot Sandefjord hadde vi et par sjanser først, mot Glimt hadde vi en bra sjanse og startet OK, sier hovedtreneren til iTromsø.

Helstrup sier rett og slett at trenerne ikke har funnet et godt svar på hvorfor første målsjanse = mål for motstanderen.

– Men det er klart at det er en fordel i fotball å få det første målet, så vi har tenkt og diskutert litt på trenerkontoret om det er noe vi bør gjøre annerledes i starten eller inn mot kampene. Ser du på avslutninger og forventede mål, så er det jo ikke slik at motstanderne er over oss i alle kampene i starten heller, slår treneren fast.

Topper statistikk

TIL har lavest antall avslutninger imot pr. kamp av samtlige lag i Eliteserien (7,2). Men «Gutan» er helt i andre ende når det gjelder innslupne mål. Før helgens serierunde hadde Brann flest med 17, Viking 13 og TIL 12 baklengsmål.

– Det har vært greit å oppsummere til nå. Det har vært tydelig hvilke ting som har vært bra og dårlig. Absolutt alle kampene har vært variable med gode og dårlige perioder. Presspillet har vært bra og er et steg opp fra i fjor. De fleste lagene har slitt med å etablere spill mot oss. Jeg synes vi har fått til mye brudd høyt i banen og spesielt halvhøyt. Spillet bakfra, med Jakob (Karlstrøm, målvakt, red.anm.), har også et veldig bra potensial i seg. Det er variabelt, men vi får mye gunstige situasjoner ut av det. Vi opplever at lag synes det er vanskelig å presse oss, er Helstrups analyse.

Han understreker at spillerne gir maks i nøkkelsituasjonene, men vedgår samtidig at noen ganger så svikter markeringen/posisjoneringen.

– Om det er etter en corner eller om det er vanlig spill, så er det noen likheter mellom baklengsmålene, ja. Vi får rett og slett ikke kroppen mellom ball og mål i disse situasjonene.

Kaptein Ruben Yttergård Jenssen sier følgende:

– Vi må bare ta med oss at vi slipper til få skudd, og har et lavere snitt enn vi hadde forventet. Likevel blir det for mange baklengsmål. Sjansene vi får mot blir for store, det blir litt for mye "ballwatching" og vi må bli bedre på andreballene.

– Hva tenker du om at motstanderen i mange kamper scorer på sin første mulighet?

– Det er nok litt tilfeldig, og vil nok jevne seg ut etter hvert. Samtidig så ser vi forskjellen på Obos og Eliteserien, vi blir hardere straffet her i Eliteserien, sier Jenssen til iTromsø.

– Jeg synes likevel vi har gjort veldig mye bra hittil i sesongåpninga, og så vet vi veldig godt hva vi er nødt til å forbedre, sier han.

Disse er med mot Stabæk

