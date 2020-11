Glimt-treneren avslører: – Lode er tatt ut på landslaget

Norge har fått mange forfall i forsvarsleddet. Bodø/Glimts stopperkjempe Marius Lode blir nå kalt inn på landslaget for første gang.

Marius Lode får sjansen på landslaget. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Det forteller Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Marius Lode er tatt ut på landslaget i dag, og det er utrolig gøy. Dermed er det tre Bodø/Glimt-spillere som er tatt ut dette året. Det forteller at det er mulig å bli god også i Bodø/Glimt, sa han etter søndagens 7-0-seier over Aalesund.

Lode har vært en nøkkelspiller i Glimt-forsvaret. Tidligere søndag ble det kjent at Kristoffer Ajer ligger an til å melde forfall. Det meldte Celtic-manager Neil Lennon. I tillegg er det allerede bekreftet at Birger Meling (Nimes) og Stian Gregersen (Molde) må stå over. Tore Reginiussen har gitt seg på landslaget.

Norge skal møte Israel, Romania og Østerrike den neste halvannen uken.