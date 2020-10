Guardiola avfeier spørsmål om Barcelona-retur – vil heller forlenge med City

Pep Guardiolas navn blir brukt i maktkampen i Barcelona, men hovedpersonen selv er tydelig på at han vil bli værende i Manchester City.

Pep Guardiola sier han stortrives i Manchester City. Foto: Tim Keeton / AP / NTB

Tidligere i uken trakk Josep Maria Bartomeu seg som Barcelona-president sammen med resten av klubbstyret etter hard kritikk over lang tid. Nå er valgkampen i storklubben allerede godt i gang, og presidentkandidat Victor Font har nevnt muligheten for å lokke Guardiola tilbake til Camp Nou.

Spanjolen er inne i sitt siste kontraktsår med Manchester City. Mellom 2008 og 2012 ledet han Barcelona til tre La Liga-titler og to triumfer i mesterligaen.

Men da Guardiola ble konfrontert med Fonts utspill under fredagens pressekonferanse, slo han raskt fast at han kun tenker på jobben han har i City.

– Jeg er utrolig glad og fornøyd med å være her i Manchester. Jeg håper å kunne gjøre en så god jobb denne sesongen, at jeg kan bli her lenger, sa han.

49-åringen har vært City-manager siden 2016. Han har blant annet ledet laget til to Premier League-titler, men suksess i Europa har så langt uteblitt.

Barcelona hentet i sommer sin tidligere stjernespiller Ronald Koeman som ny hovedtrener.