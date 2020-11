Da Nora Mørk fikk EM-beskjeden, kom tårene

Etter to år med flere tilbakeslag grunnet skader, var det en emosjonell Nora Mørk som fikk beskjeden om at hun skal spille et mesterskap igjen.

KRISTIANSAND: – Jeg har ventet i to år. Det var mye gledestårer da Tonje Larsen (i trenerteamet) ringte. Jeg er så utrolig takknemlig for at de har vist den tilliten til meg. Jeg gråt mye og sa tusen takk, tusen takk, tusen takk. Selv om jeg har skjønt at jeg har vært aktuell, så betydde det alt for meg å få den telefonen, sier en rørt Nora Mørk.

Mandag kveld fikk Mørk beskjeden hun har ventet på i lang tid – at hun er tilbake er tatt ut i EM-troppen. Etter å ha sittet skadet de siste to mesterskapene, er hun nå med i troppen som skal prøve å ta Norges første mesterskapsmedalje på tre år.

– Jeg har vært deprimert de siste to desembermånedene. Det har vært tungt å se på de siste mesterskapene hjemmefra. Jeg har sittet med skinne og krykker begge de siste mesterskapene. Nå er jeg endelig frisk, og jeg tror ingen gleder seg mer til dette mesterskapet enn jeg gjør.

Nora Mørk scoret fire av Vipers’ mål i 33–24-seieren over Fana da Vipers sikret nok en cupfinaleplass. Foto: Jim Rune Bjorvand

Ny opptur

Den venstrehendte bakspilleren har vært gjennom ti operasjoner i løpet av karrieren. 29. august debuterte hun for Vipers, og da gikk hun av banen uten kjenninger i skulderen. Også utenfor banen har det vært tøft for Oslo-jenta. Før sommeren ble mora hennes, Tiril, diagnostisert med brystkreft.

– Det har vært mange emosjonelle kvelder de siste månedene. Det har vært mye for meg, sier 29-åringen, og fortsetter:

– Dette var prikken over i-en. Mor og far er veldig glade og stolte på mine vegne. Det er det de ønsker, å se meg spille i mesterskap igjen – og å se meg smile. De vil jeg skal ha det gøy med håndballen. Helt ærlig, så fortjener jeg å ha det gøy nå.

Nora Mørk gleder seg til å ikle seg den norske landslagsdrakta igjen. Her fra en kamp mot Hviterussland i fjor sommer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Håndballjentenes EM skal etter planen spilles i Trondheim 3.–20. desember. På grunn av korona-situasjonen er det imidlertid en fare for at det blir avlyst eller flyttet.

– Jeg krysser alt jeg har i kroppen for at det blir mesterskap. Det hadde vært sykt kjipt om det blir avlyst, sier Mørk.

Strekspiller Heidi Løke, som har vært lagvenninne med Mørk i Larvik, Györ og nå Vipers, er også blant de fem Vipers-spillerne som er tatt ut i EM-troppen. Hun unner virkelig bakspilleren denne oppturen.

– Det har vært mye tårer, trening og hardt arbeid som ligger bak, så man blir ekstra glad på hennes vegne, sier Løke, og legger til:

– Også er hun ekstremt viktig for laget vårt.

Nora Mørk er ikke bare en leder på banen – hun er også svært aktiv på sidelinja. Her jubler hun for et mål mot Bucuresti i Champions League denne sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ny cupfinale

Onsdag vant Vipers over Fana i semifinalen, og er klare for sin fjerde strake cupfinale. Det blir Mørks åttende NM-finale og hennes første med Vipers. Hun har vunnet fem av sine sju finaler hittil.

– Det er blitt en god juletradisjon å spille cupfinale, smiler hun.

Vipers var på forhånd store favoritter i semifinalen mot Fana, som de for kun en ei uke siden slo hele 45-24. Kvarteret før slutt skilte det bare to mål mellom lagene, men sørlendingene avsluttet sterkt og vant 33-24.

– Det var en litt sløv dag på jobben, oppsummerer bakspilleren, som noterte seg for fire mål i 2. omgang.

– Vi gjorde ekstremt mange forsvarstabber, som vi som Champions League-lag ikke skal gjøre. Vi skal ikke sette oss i en posisjon der vi bare leder med to mål mot Fana midt i 2. omgang, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.