BEITOSTØLEN: Det ble de ferske fjesenes store dag i den nasjonale åpningen på Beitostølen. Snøen hang juledekorativt i trærne og skapte vakre kulisser da Eirik Valnes fra Sørreisa og Ane Appelkvist Stenseth fra Grong vant sprint klassisk. Begge er ferskinger på elitelag og begge slo til ved første anledning.

Du fikk kanskje med deg så vidt at Erik Valnes gikk seg til en plass på pallen i verdenscupen i Dresden forrige sesong. Den helgen i januar var han også på vinnerlaget på lagsprinten sammen med Sindre Bjørnestad Skar. De resultatene fikk også sprintsjef Arild Monsen med seg.

Dermed var 23-åringen fra Sørreisa i Troms på elitelaget i sprint da sesongoppkjøringen begynte i mai i år. Tidligere tilhørte han Team Veidekke Nord-Norge.

Fakta: Erik Valnes Født: 19. april 1996 (23 år) Fra: Sørreisa i Troms Bor: Tromsø Klubb: Bardufoss og Omegn Idrettsforening Meritter: Gull på sprint i U23-VM (2018) Verdenscupen: Åtte starter, en plass på pallen. Debuterte i verdenscupen 2. desember 2017 på Lillehammer med en 27.-plass

– På landslaget er det langt flere som er på et høyt nivå. Det er hele tiden noen å matche seg mot. Den beste på en treningsøkt er ofte den beste i verden. Det er styrken med laget, og det er den største forskjellen fra tidligere, sier Valnes.

To kompiser som ble gode

Lovende har han vært en stund. Han takker sin treningskompis opp gjennom tenårene, Maximilian Bie, for at han nå elsker langrenn og elsker å trene.

– Vi var «steine gale», rett og slett. Vi var ikke tamme i det hele tatt.

– Er du tam nå da?

– Sammenlignet med da, så er jeg det, men det var dette i oppveksten som fikk meg til å like å trene mye og lenge, sier han og forteller om noen fryktelige økter som de to hadde sammen opp gjennom ungdommen.

Han er nå en av verdens beste sprintere. Kompisen har reist til USA og har fått skistipende på University of Utah. Mens det i oppveksten stort sett bare var de to som drev på med langrenn i bygda midt i Troms, er det blitt en endring.

– Nå er det langt flere som går på ski hjemme, forteller han.

Litt beskjeden

Han er i en litt uvant posisjon. Som vinner blir det ofte slik at alle vil han en prat. Derfor er han sist gjennom mediesonen på Beitostølen.

– Jeg prøver å la armer og ben snakke for meg. Heller det enn å stå her og være stor i kjeften, sier han og prøver å være beskjeden.

Det er bare andre gangen han går sesongåpningen på Beitostølen. I fjor skulle han vært med, men var syk. For to år siden ble han nummer ni og kom ikke til finale. Den gang var det Johannes Høsflot Klæbo som vant.

– Jeg hadde som mål å komme til finalen i dag, men jeg hadde egentlig ikke tenkt så mye på dette løpet i forkant. Jeg har mer tenkt på at jeg skal prestere når det gjelder.

Han er på verdens kanskje beste landslag. Et lag hvor ikke alle blir uttatt til verdenscup. Derfor har han hatt et relativt beskjedent mål for sesongen.

– Det jeg har fokusert mest på er å prestere godt nok til å få lov til å gå renn i verdenscupen. Kommer jeg først inn i verdenscupkarusellen, mener jeg at jeg skal være god nok til å prestere, sa han tidligere i høst.

Sterk søknad

Sjansen kan komme til verdenscupåpningen i Ruka kommende helg. Årets utgave er en minitour som starter kommende fredag med en klassisk sprint, fortsetter med 15 km klassisk på lørdag og 15 km jaktstart i fri søndag.

– Søknaden ble levert i dag, sier han selv.

Og det var en god søknad, slår sprinttrener Arild Monsen fast.

– Det er gledelig og overraskende at han vinner på første forsøk. Han leverte varene og det hjelper, sier Monsen.

Men én av de to ledige plassene på laget vil han ikke dele ut til Valnes ennå. Det kan bli en tredje plass ettersom forhåndsuttatte Eirik Brandsdal står over helgen på Beitstølen på grunn av sykdom. Det er fortsatt usikkert om han blir frisk nok til å gå i Finland.

Dersom 23-åringen nordfra skulle få en plass, oppnår han sitt andre mål for sesongen.

– Jeg har lyst til å gå noen av de tourene som er denne vinteren ettersom jeg fortsatt lever i troen på at jeg kan gå distanserenn også.

Fakta: Verdenscupen før jul Her er dator og distansene i verdenscupen kvinner før jul. 29. november/1. desember, Ruka (Kuusamo): sprint (klassisk), 10 km (klassisk), 10 km (fri, jaktstart). Minitour. 7.–8. desember, Lillehammer: 15 km (skiathlon), stafett 14.–15. desember, Davos: sprint (fri), 10 km (fri) 21.–22. desember: sprint (fri), lagsprint (fri)

Han ble nummer syv på femmila i NM forrige sesong, og han har klare ambisjoner om å utvikle seg videre som langrennsløper.

– Jeg har sagt mange ganger at man kan ikke trene så mye bare for å konkurrere i tre minutter. Men jeg vil nok alltid være en sprinttype.

Trener Arild Monsen er slett ikke fremmed for at 23-åringen fra Sørreisa kan hevde seg godt også på distanse.

– Det er den individuell 15 kilometeren lørdag som blir problemet for Valnes i Ruka. I søndagens jaktstart tror jeg han skulle ha gode muligheter til å henge med toget, sier Monsen, fortsatt like hemmelighetsfull rundt uttaket av de to siste løperne.

– Hvis jeg er ærlig, så blir jeg skuffet dersom jeg ikke blir tatt ut. Men jeg skjønner jo at det er mange gode nordmenn at vi må se på hva som skjer på de to neste løpene her på Beitostølen.

Dårlig dag for Klæbo

På plassen bak Valnes kom Pål Trøan Aune og franske Lucas Chavanat ble nummer tre.

Johannes Høsflot Klæbo, som har vunnet de to siste rennene i sprint i sesongåpningen, havnet til slutt på en femteplass.

– Jeg var ikke pigg og hadde ikke dagen i det hele tatt. Det er mange som går fort på ski og nivået her er skyhøyt.