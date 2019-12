Lillestrøm – Start 4–3 (5–5 sammenlagt – Start videre på flere scorede bortemål)

ÅRÅSEN/OSLO: Lillestrøm måtte slå Start for å ikke rykke ned for første gang på 45 år. Med et kvarter igjen av kampen trodde de fleste at de gulkledde kunne forberede seg på en ny sesong i det gjeveste selskap.

På resultattavlen sto det 4–0 til Lillestrøm og 5–2 sammenlagt.

Så dukket Martin Ramsland opp ikke bare én gang, men to og tre.

På seks magiske minutter hentet Start inn tremålsforspranget. Da sto Lillestrøm-spillerne fortvilte igjen på gresset.

Hjemmelaget klarte ikke å komme med et svar, og dermed er Start klar for Eliteserien neste sesong.

– Det er det sykeste jeg har vært med på noensinne. Det er fantastisk, sier Ramsland til Eurosport etter kampen.

Lillestrøm-trener Tom Nordlie var naturligvis langt nede etter kampen.

– Der ser du hvor mye det mentale har å si. Angsten griper oss. Jeg har vært med i 31 år, og jeg har ikke vært med på maken noen gang, sier han til kanalen.

Drømmestart

Forutsetningene var enkle før kampen. Start ledet 2–1 etter hjemmeoppgjøret på Sør Arena. Dermed måtte Lillestrøm vinne dersom klubben ikke skulle rykke ned til nest øverste nivå for første gang på 45 år.

– Det handler om å overleve, var det enkle budskapet til Nordlie i Eurosport-intervjuet før kampen.

Det var knapt spilt ett minutt da taket nærmest løftet seg på Åråsen. På tribunen gikk Lillestrøm-supporterne fullstendig av hengslene.

Mikalsen fikk rom på venstresiden og prøvde seg på en markkryper. Ballen smalt ned i hjørnet, via hånden til Jonas Deumeland i Start-buret, og dermed 1–0 til Lillestrøm.

– Det er en drømmeåpning for LSK! utbrøt Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

Og kun 20 minutter senere satt den igjen.

Thomas Lehne Olsen steg til værs og headet ballen mot mål. Starts Damion Lowe var uheldig og overlistet egen keeper i et forsøk på å klarere ballen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Økte ledelsen

Start måtte ha minst en scoring for å kunne hente inn Lillestrøms forsprang. Ett mål fra bortelaget ville føre til ekstraomganger.

Likevel var det Lillestrøm som styrte kampen også i starten av andre omgang. Kun fire minutter etter hvilen smalt det igjen fra de gulkledde.

Gustafsson ble spilt alene med Starts målvakt. Da var svensken sikkerheten selv og økte ledelsen til 3–0.

Da kunne det se ut til at luften gikk ut av Start-mannskapet. Gustafsson var nær ved å øke ledelsen ytterligere.

Men da tok heller Melgalvis saken i egne hender og satte inn kveldens fjerde for et euforisk hjemmelag. Hedmarkingen avsluttet et vakkert angrep fra kloss hold til 4–0.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Slo tilbake

Men den som trodde kampen var avgjort på 4–0, måtte derimot tro om igjen.

Kvarteret før slutt var Martin Ramsland frempå og reduserte for Start. På det tidspunktet måtte Start ha to mål til for å vinne sammenlagt.

Deretter tok det fullstendig av i borteseksjonen. Samme mann ble spilt fri igjen, så lå ballen i nettet nok en gang.

4–2 til Lillestrøm sto det på resultattavlen og 5–4 sammenlagt. Plutselig trengte Start kun én scoring til.

Og den kom. Igjen var det Ramsland som kom seg fri og overlistet Lillestrøms sisteskanse. Den tidligere Strømmen- og Sogndal-spissen hadde scoret ufattelige tre mål på seks minutter.

– Du tenker det er over på 0–4. Det er mange som så ned i gresset. Det er små marginer, men så får vi blod på tann, sier Ramsland.

Lillestrøm klarte ikke å slå tilbake. 5–5 sammenlagt betyr at Start skal spille i Eliteserien neste sesong.

– I år kom jula tidlig. Vi ligger under 4–0. Folk tror det er kjørt. For en gjeng, altså, sier Starts Erlend Segberg til Eurosport.

– Vi gjør en perfekt match i 76 minutter. Da det ble 4-2, ble det fullstendig panikk, forteller Nordlie.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Manet supporterne til kamp

Lillestrøm hadde ikke vunnet en hjemmekamp siden august. Frustrasjonen rundt klubben har vært tydelig å se på tribunen.

Før skjebnekampen etterspurte Nordlie støtte fra hjemmefansen. På klubbens egen nettside kom han med en sterk oppfordring.

– Nå må vi legge bort all negativitet. På en måte har vi i praksis rykket ned. Skal vi bruke én kamp på å rykke opp, eller 30 for å oppnå det samme til neste år? Det er på tide å legge bort anti-maningen – og heie i stedet. Vi trenger en 12. mann i ryggen, sa Nordlie kontant.

Da spillerne gikk av banen etter første omgang, fyrte både spillerne og Nordlie opp supporterne ytterligere. Det var tydelig at publikum likte det de hadde sett de første 45 minuttene.

Snuoperasjonen i andre omgang hadde de færreste sett for seg.