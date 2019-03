«La oss håpe Runar Espejord blir solgt!»

Mandag avslørte iTromsø at Runar Espejord forlenger kontrakten med TIL. Bygutt, og sønn av TIL-legende Lars Espejord, er Tromsø Idrettslags eiendom ut 2022-sesongen – nesten fire år fra nå av.

Klubben valgte å forlenge avtalen som egentlig gikk ut i 2020 nesten to år før den gikk ut. Svært uvanlig, men det har sine klare årsaker.

De som følger TIL relativt jevnlig vet at TILs 23 år gamle angrepsspiller har vært mye skadet de siste årene. Kun 37 av 90 eliteseriekamper i 2016, 2017 og 2018 er blitt spilt med Espejord fra start. Det ligger i kortene at alle fraværene har vært problematiske – både for spilleren og TIL.

Tobias Stein Eilertsen

Gjennom en lang vinter snakkes og spekuleres det mye om alt som venter. De siste månedene har et av de mest aktuelle og gjentagende temaene vært hvordan det går med Runar Espejord. Blir han frisk til sesongstart? Hvis ikke, når er han spilleklar? Det siste iTromsø er kjent med er at han muligens er spilleklar til over påske. Da har TIL allerede spilt fire seriekamper.

Spørsmålene kommer ikke uten grunn. Helt siden debuten hans for TIL for snart seks år siden (29. juni 2013, mot Follo) har forhåpningene til hva han kan gjøre vært store. Tromsø Idrettslag har populært fått stempelet «spissfabrikken» etter de velkjente storstjernene Sigurd Rushfeldt, Rune Lange og Ole Martin Årst, i tillegg til at Peter Kovacs og Tore André Flo var innom klubben før de slo gjennom andre steder. En ny lokal spiller i denne kategorien er lett å heie frem.

Om Runar Espejord noen gang kommer i nærheten av denne trioen som står med gullskrift i TILs historie vet ingen. Sannsynligheten blir mindre for hvert år som går med langtidsskader.

Når det gjelder mandagens re-signering, velger de fleste å se på denne avtalen ut fra to aspekter. Noen vil kanskje spørre seg hvorfor TIL skriver en forlengelse av kontrakten med en spiller som er «skadet hele tiden». Det kan da umulig være smart å gjøre, og på toppen av alt gjøre Espejord til en av klubbens lønnsledende spillere.

Sportssjef Svein-Morten Johansen argumenterer på sin side med at Espejord kanskje er «den spilleren med mest potensial, og er en av våre mest verdifulle spillere».

Å signere Espejord på en ny avtale er selvsagt å spille høyt. TIL investerer potensielt flere millioner kroner i lønn til spilleren med håp om følgende hendelsesrekke:

1) Runar Espejord blir helt skadefri, lykkes i TIL-trøya, scorer mål og vinner kamper for «Gutan».

2) Runar Espejord blir solgt videre, aller helst til en utenlandsk klubb for et anselig beløp.

Det siste punktet blir etter det jeg har inntrykk av stadig viktigere for TILs del. Gjennom de siste årene har klubben hentet opp og foredlet spillere fra eget akademi. Noen av disse har også blitt solgt videre.

Men det store salget har uteblitt. Salget som skal gjøre at TIL virkelig kan forsvare den kostbare akademisatsingen, og kalle det en suksess. Da snakker vi en langt høyere sum enn de tre millionene Ulrik Yttergård Jenssen ble solgt for.

Å mene at det viktigste med Runar Espejords TIL-karriere er at han til slutt blir solgt kan virke kaldt og kynisk. Like fullt er det slik TIL, satt på spissen, er nødt til å tenke for å få klubbdriften til å gå rundt. TIL kan ikke være handlekraftig basert bare på sponsorinntekter, billettsalg og «gode venner» som Trond Mohn. De vil aller helst drive seg selv uten hjelp fra andre.

Og da er det nødvendig og forståelig at TIL jevnlig må selge sine egne store talenter videre.

I tilfellet Runar Espejord kommer presset til å ligge på Simo Valakari og TIL om å bruke han så raskt som mulig når han blir frisk. Spesielt om resultatene butter imot den første delen av sesongen som starter kommende søndag.

Når TIL for fullt skal begynne å bruke Runar Espejord, er ingen eksakt vitenskap. Etter å ha vært skadeplaget siden i fjor sommer er det fornuftige å vente til man er helt sikker på at 23-åringen er frisk. Samtidig kan ikke TIL ta seg råd til å ha en spiller av Espejords kaliber på benken for lenge. I mai spilles det for eksempel syv offisielle kamper.

De neste månedene kommer du jevnlig til å lese saker om at Runar Espejord er i søkelyset til utenlandske klubber. Egentlig ingen nyhet. Det er nemlig klubber i land som Nederland, Belgia og Tyskland som kjenner godt til Espejord, og venter på at han skal bli skadefri og prestere over tid.

Om det betyr bud allerede i sommer er selvsagt ikke mulig å si. Men det er langt fra utenkelig.

Hvis Runar Espejord fullfører sin nye TIL-kontrakt, har han vært 10 sesonger på A-laget i TIL. Klubbledelsen på Alfheim ber nok i det stille om at Espejord er forsvunnet ut av dørene lenge før den tid. Fordi det vil bety en betydelig pengesum inn i ei slunken klubbkasse, og at Runar har levert klubben sportslige prestasjoner de trenger like sårt.