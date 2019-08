Vålerenga kunne meldt seg på i gullkampen - fikk trøbbel mot erkerivalen.

LSK Kvinner – Vålerenga 2–0 (1–0)

LSK-HALLEN: Med mørke skyer og regnvær ute var det 659 tilskuere som tok turen inn i LSK-hallen for å få med seg klassikeren LSK-Vålerenga.

Før kampen kunne Vålerenga gå opp på lik poengsum som sin erkerival i kampen om seriegullet, der fire lag har utkrystallisert seg etter halvspilt Toppserie.

I den første omgangen var det også lett å se hvorfor de to lagene er å finne i toppen. Det var en jevnspilt og underholdende fotballkamp de fremmøtte fikk servert, med store sjanser til begge lag.

Innøvd cornervariant

Som så ofte før i toppkamper var det på en dødball den første scoringen kom. Etter 41 minutter sto Therese Sessy Åsland klar for å slå inn i feltet, men oppfattet at Ingrid Moe Wold hadde tatt et sugende løp opp mot kanten av Vålerengas 16-meter.

Åsland slo ballen 45-grader ut, og på direkten curlet Moe Wold ballen på elegant hvis over Guro Pettersen i VIF-målet og inn i motsatt hjørne.

Corner-varianten har LSK Kvinner brukt flere ganger før, men det er sjelden at Moe Wold er den som står for skuddet til slutt. Høyrebacken er ikke kjent for sine mange mål, og scoringen var hennes første i Toppserien på nesten ett år.

Sist Moe Wold scoret i Toppserien var i 5–1-seieren mot Kolbotn 26. august 2018.

Men det er 29-åringens andre mål på kun få dager. Tirsdag ble hun matchvinner da LSK slo PAOK Thessaloniki Ladies FC 1–0 i mesterligakvalifiseringen. LSK gikk likevel ikke videre i turneringen ettersom Anderlecht gjorde jobben sin mot Linfield.

Best i andre omgang

Etter hvilen var hjemmelaget det klart førende laget, og spilte seg frem til flere gode muligheter.

Kelly, Ryan / NTB scanpix

Et meget friskt hjemmepublikum måtte likevel vente til det 76. minutt før de kunne juble for den forløsende 2–0-scoringen.

Vålerengas venstreside slet hele kampen med den store farten til Synne Skinnes Hansen, og etter et glitrende angrep var hun alene gjennom med Guro Pettersen.

Der var 24-åringen iskald, rundet Pettersen, og satt ballen enkelt i det åpne nettet.

Dermed tok LSK sin første seier etter VM, og ruver alene på tabelltopp med sine 29 poeng.