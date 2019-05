Graham Hansen takket nei til «kjempetilbud» fra PSG. Mandag kan hun bli Barcelona-spiller

Det har lenge vært spekulert i at den norske landslagsstjernens neste klubb blir Barcelona. Hun er på utløpende kontrakt i Wolfsburg og har tidligere besluttet å forlate klubben der hun har hatt stor suksess siden hun kom dit for fem år siden.

– Caroline har bestemt seg, og valget hennes kommer til å bli offentliggjort veldig, veldig snart. Det kan komme allerede mandag, sier hennes agent Jan Oestreich til Nettavisen.

Han har på vegne av Hansen forhandlet med flere klubber som ønsker henne, men det har vært opp til 24-åringen å avgjøre hvor hun vil spille. Oestreich sier til Nettavisen at Paris Saint-Germain har gitt et «kjempetilbud», men at de har valgt å takke nei til det.

– Det er ingen hemmelighet at vi har vært enige med Barcelona en stund, og at det er klubben som har ligget i førersetet om Carolines signatur. Jeg tror ikke det vil overraske mange om det er dem hun har valgt å signere for, sier han.

Han bekrefter at han selv befinner seg i Barcelona og at «Caro» er på vei dit.

– Det handler i første omgang om å se på forholdene, og så får vi se hva som skjer etter det.

FABIAN BIMMER / REUTERS / NTB SCANPIX

Barcelona spilte lørdag mesterligafinale i Budapest og tapte den 1-4 for Lyon etter hattrick av Ada Hegerberg. Wolfsburg spilte i fjor mesterligafinale mot Lyon, men tapte for samme klubb i kvartfinalen denne sesongen. I Tyskland ble det dobbelttriumf i serie og cup.

Det var store følelser da Hansen nylig spilte sin siste kamp for Wolfsburg. Da hun ble byttet ut, ble hun omfavnet av samtlige lagvenninner mens hun kraftig rørt gikk av banen.

Mandag samles den norske VM-troppen, der Caroline Graham Hansen er en uvurderlig brikke, i Oslo. Selv kan hun bli litt forsinket dersom hun skal presenteres i Barcelona.

