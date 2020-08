– Det er mange ting som gjør at vi har vært solide defensivt. Det handler ikke først og fremst om fireren bak, men at vi har et helt lag som jobber vanvittig bra. Det var litt svakt de første kampene, men det fikk vi justert, sier Eirik Wollen Steen. Her fra 1–0-tapet hjemme mot serieleder Tromsø. Foto: Marit Hommedal