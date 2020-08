Lars Arne Nilsen er ferdig som trener i Brann: – Jeg er ingen slagen mann

BT får opplyst fra en rekke hold at Brann skifter trener.

Her ankommer Lars Arne Nilsen Stadion mandag formiddag. Foto: Bård Bøe

Lars Arne Nilsen er ferdig som trener i Brann.

Det får BT opplyst fra en rekke hold. Dermed er treneren ferdig etter mer enn fem år som sjef.

Detaljene om trenerens avgang er ikke kjent og ikke kommentert, men Nilsen har ledet Brann i kamp for siste gang.

Lars Arne Nilsen dukket opp på Stadion klokken 10.45 mandag. Der bekreftet han til BT og resten av den oppmøtte pressen at han skulle i samtaler med Brann-ledelsen. Han ville ikke kommentere om han er ferdig som Brann-trener.

På spørsmål om han har motivasjon til å fortsette som Brann-trener svarte han dette:

– Jeg er full av energi og pågangsmot, men det betyr ikke at jeg skal fortsette å trene Brann. Det får vi se. Nå er det en prosess som pågår og jeg kan ikke kommentere mer rundt det. Det må dere bare respektere. Men jeg er ingen slagen mann, sa Nilsen.

Han beklaget samtidig at han ikke hadde stilt opp og snakket med pressen etter Vålerenga-kampen.

Lars Arne Nilsen under kampen mot Vålerenga søndag. Foto: Marit Hommedal

BTs kommentator Anders Pamer sier dette om Nilsens avgang.

– Lars Arne Nilsen er kanskje den flinkeste treneren Brann har hatt, men over en toårsperiode har Brann gått seg fast. Det er lite utvikling å spore. Da er fotballen slik at et av få virkemidler en klubb har, er å skifte trener, sier Pamer.

– Hvordan vil Nilsen bli husket i Brann?

– Som treneren som tok Brann opp fra mørket i 1. divisjon og nærmest alene gjenreiste Brann som klubb.

Nilsen selv har ikke besvart BTs henvendelser lørdag og søndag. Styreleder Eivind Lunde, sportssjef Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen har alle avvist å stille til intervju om situasjonen i Brann.

Fakta Lars Arne Nilsen Født: 6. april 1966 (56 år) på Sotra Spillerkarriere: Stord (1988), Sogndal (1989-90), Nest-Sotra (1991-94), Volda (1995). Trenerkarriere: Volda (1995), Ørsta (1999), Hødd (assistent 2008, hovedtrener 2010-15), Brann (2015-2020). Meritter: Førte Hødd til cupgull i 2012. Trente Brann til opprykk til Eliteserien i 2015, seriesølv i 2016 og fikk Kniksenprisen som årets trener samme sesong Aktuelt: Er ferdig som trener i Brann etter en dårlig start på sesongen. Les mer

Lars Arne Nilsen forlot Stadion søndag morgen. Foto: Bård Bøe

Huseklepps dom

– Det er en riktig avgjørelse. Det var en merkelig beslutning å fortsette med ham i fjor, da han hadde fått store deler av spillergruppen mot seg, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

– Det er viktig også å huske Nilsen for å ha tatt Brann opp fra 1. divisjon og for å ha vunnet to medaljer med Brann. Han har vært en suksessrik Brann-trener, men jeg tror ikke han er rett mann til å ta det videre, sier Huseklepp.

Tidlig søndag ankom Nilsen Brann Stadion. Der møtte han sportssjef Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen. I 13-tiden forlot Nilsen Stadion alene. I løpet av de neste timene fulgte Soltvedt og Johannesen etter.

Lars Arne Nilsen var trener i Brann i fem år. Her er han i sin siste kamp - mot Vålerenga søndag. Foto: Marit Hommedal

Kan få bistand

BT har vært i kontakt med Norsk Trenerforening (NTF), der Lars Arne Nilsen er medlem. Foreningens leder, Teddy Moen, skriver følgende.

– Ved behov kan alle medlemmer få råd og bistand fra NTF. Jeg kan dessverre ikke kommentere om dette er noe Nilsen har mottatt fra oss, skriver Moen i en tekstmelding.

Brann-sjefene har gjort det tydelig at de ikke vil uttale seg om situasjonen før mandag.

Fakta Trenere i Brann Disse har trent Brann siden 1988: Teitur Thordarson (1988-90)

Karl Gunnar Björklund (1991-92)

Hallvar Thoresen (1993-95)

Kjell Tennfjord (1995-98)

Harald Aabrekk (1998-99)

Teitur Thordarson (2000-02)

Mons Ivar Mjelde (2003-08)

Steinar Nilsen (2009-10)

Rune Skarsfjord (2010-13)

Rikard Norling (2014-15)

Lars Arne Nilsen (2015-2020) Les mer

Lars Arne Nilsen jubler etter seier i sin første kamp for Brann, mot Follo i juni 2015. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Slik var Brann-karrieren

Lars Arne Nilsen tok over som Brann-trener i 2015. Da hadde laget rykket ned under Rikard Norling høsten før. Nilsens suksess var umiddelbar og Brann rykket opp.

I sin første sesong som eliteserietrener, ledet Nilsen Brann til sølv. I 2017 og 2018 gjorde Brann svært gode vårsesonger, men sviktet på høsten. Det ble henholdsvis 5. plass og 3. plass. I fjor skulle Brann ifølge egen målsetting virkelig ta steget opp som en stabil toppklubb i Norge. Planen var å prestere i serien, cupen og Europaligaen. Ingen av delene gikk.

Lars Arne Nilsen ledet Brann tilbake til Eliteserien i sin første sesong som Brann-trener. Her i 2015, rett etter at han overtok som trener. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi har feilet på alle de mål vi har satt oss, sa styreleder Eivind Lunde.

Et stort flertall i spillergruppen ønsket å fjerne Nilsen som trener, men styret hørte ikke på dem. En tale fra Nilsen på Brann-historiens kanskje mest omtalte styremøter, bidro til å redde jobben hans. Men tilliten kom med en advarsel: Både Lunde og daglig leder Johannesen krevde raske resultater.

Da koronasesongen omsider kom i gang, fikk Nilsen nettopp det: Syv poeng på de tre første kampene var en pangstart, men så stoppet det. De siste ti kampene har gitt ni Brann-poeng. Kombinert med en fotball mange mener er lite underholdende, har sesongstarten blitt til Nilsens siste periode i Brann.