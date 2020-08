Sommer i Ålesund er ikke ensbetydende med sol og varme, men i dag skinner solen over sunnmørsbyen. Gode forhold for fotballspilling i kveld.

I fjor møttes lagene i cupen. Viking vant kvartfinalen på straffer og klatret til slutt helt til topps i NM etter finaleseier over Haugesund. AaFK har med andre ord mye å revansjere her i kveld.

De to klubbene har møtt hverandre 21 ganger, og historisk sett er det AaFK som har et lite overtak med ni seire mot Vikings syv. I 2018 snek Vikings seg forbi på tabellen på tampen av sesongen og sikret opprykk til Eliteserien.

