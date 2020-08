DEL

Før kampen sier Rosenborg-toppscorer Kristoffer Zachariassen at han regner med at hjemmelaget kommer til å dominere banespillet. - Helst skal vi ha ball sentralt og utnytte overtallet vårt i midten, for å skape nok sjanser gjennom midten. Jeg tror at hvis vi får til grunnspillet sentralt i banen, kommer vi til å skape mye. Det hadde vært deilig, sier Zachariassen til rbk.no.