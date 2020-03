Dette vet vi om den internasjonale fotballens koronaplan

Hvis koronasituasjonen tillater det, vil Norges nest siste EM-hinder – hjemmekampen mot Serbia – spilles i starten av juni. Vinneren der vil møte Skottland eller Israel noen dager senere. Norge skulle møtt Danmark og Slovakia 1. og 6. juni. De kampene utgår nå og blir erstattet med play off.

Uefa har prioritert at nasjonale ligaer og konkurranser skal fullføres. Dermed kan trolig årets Premier League-sesong bli ferdigspilt. Klubbene der skal møtes torsdag. Det er imidlertid stor usikkerhet om når det er realistisk at de ni siste rundene der kan spilles. Det kan fort strekke seg et godt stykke utover sommeren.