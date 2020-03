Chelsea med storseier

Kantduo storspilte da Chelsea knuste Everton.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Pedro og Chelsea holdt lekestue søndag. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

CHELSEA - EVERTON 4–0

Pedro og Willian herjet med Everton-forsvaret søndag. Kantspillerne noterte seg for et mål og én målgivende pasning hver i 4-0-seieren til Chelsea.

– Dette var antageligvis det beste vi har sett av Chelsea denne sesongen, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio etter en imponerende forestilling av Frank Lampards gutter mot gamlesjefen Carlo Ancelotti.

Storseieren sender Chelsea opp på 48 poeng, to poeng bak Leicester på 3.-plass. Brendan Rodgers menn har en vrien hjemmekamp mot et Aston Villa-lag på desperat poengjakt mandag.

Les også «Solskjær har truffet blink på noe av det vanskeligste i toppfotball»

Seieren gjør også at Chelsea nå har fem poeng ned til Wolverhampton på 5.-plass etter at «ulvene» spilte 0-0 mot Brighton lørdag.

Med søndagens stortap er Everton fortsatt på 12.-plass med 37 poeng. De har ikke vunnet i ligaen på én måned. Neste mandag står de overfor en meget vanskelig kamp når byrival Liverpool kommer på besøk.

Everton har ikke slått Chelsea borte i ligaen siden 1994, og søndagens kamp var den 24 strake på Stamford Bridge uten seier.

Chelsea kunne juble fire ganger mot Everton. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Lekker stikker

Chelsea tok ledelsen etter kvarteret spilt på Stamford Bridge søndag. Pedro fant Mason Mount på 16 meter som vendte opp og hamret ballen i nærmeste hjørne.

Åtte minutter senere var det Pedro som var sist på ballen. Tidligere Everton-spiller Ross Barkley spilte en lekker stikker gjennom til spanjolen som tok med seg ballen inn i 16-meteren før han plasserte den lekkert i mål.

– Måten Chelsea spiller seg gjennom ledd er rett og slett glitrende. Lampard ser sitt lag gjøre som på treningsfeltet, sa Hangeland.

Scoringen ble sjekket av videodømming, men den ble stående. Det var Pedro sitt første mål denne sesongen og hans første nettkjenning for Chelsea i ligaen siden han scoret i 2-0-seieren over Tottenham for over ett år siden.

Les også Liverpool satte ny rekord i seier

To kjappe etter pause

Dominic Calvert-Lewin fikk en enorm mulighet til redusere like etter, men alene med Kepa Arrizabalaga sleivet han ballen et par meter utenfor.

3-0 var et faktum like etter pause. Med utsiden av foten fant Barkley lagkamerat Willian som fikk tid og rom til å fyre. Skuddet var limt nede i venstre hjørne og utakbart for Jordan Pickford.

Tre minutter senere måtte Pickford hente nok en ball ut av nettet. Willian tok en kort corner før han svingte inn ballen i boks. På fem meter lå innbytter Olivier Giroud og bredsidet inn Chelseas fjerde.