Ansu Fati var helt ukjent for de aller fleste fotballinteresserte i Norge, inntil han banket inn sitt første La Liga-mål for et par uker siden.

Som barn ble hans eldre bror Braima regnet som en bedre spiller, men i 2010 ble Spanias storklubber interesserte i det unike fotballtalentet, som nå er verdsatt til 100 millioner euro.

La Liga-debuten fikk han mot Real Betis 25. august i år. Etter kampen sto han igjen på banen.

– Jeg ble værende utpå der fordi jeg ikke kunne tro at det var sant, sa Fati ifølge den spanske sportsavisen Marca.

– Dette er den lykkeligste dagen i livet mitt, sa faren Bori Fati.

Storspilte foran Messi

Nå står angrepsspilleren med to mål og én assist på sine tre kamper for Barcelona. I lørdagens kamp mot Valencia brukte han bare to minutter på å score. Fem minutter senere la han opp til lagkamerat Frenkie De Jongs scoring.

Storspillet kom med Lionel Messi som tilskuer på tribunen. Skader på blant andre Messi og Ousmane Dembélé har gjort at Fati har fått sjansen, og tidligere i måneden ble han tidenes yngste Barcelona-spiller med scoring i ligaen, mot Osasuna.

Messi er for øvrig skadefri og kan sesongdebutere mot Dortmund i Champions League tirsdag.

ALBERT GEA/NTB scanpix

Sa nei til Real Madrid

Fati var et fenomen i spansk fotball også før sin debut på A-laget.

Han startet karrieren i Sevilla. Både Real Madrid og Barcelona ville ha talentet med på laget. Faren sa nei til det som skal ha vært et mer lukrativt tilbud fra hovedstadsklubben, og siden han var 10 år gammel, har Fati holdt til i Catalonia.

– Vi bodde i Sevilla, og Real Madrid tilbøy mer penger enn Barcelona. Men vi valgte Barcelona, fordi de kom hjem til oss med en kontrakt og overbeviste oss.

Fati har prestert på alle aldersbestemte nivåer og har imponert i UEFA-turneringer. Nylig fornyet han kontrakten med Barcelona, som har satt en utkjøpsklausul på 100 millioner euro, om lag 990 millioner kroner.

Victor Valdes, Barcelonas U19-trener, har kalt Ansu Fati for «La Masias juvel» og spillestilen for «anarkistisk». La Masia er til orientering klubbens juniorakademi, og konkurransen om superlativene er skyhøy.

En annen av ungdomstrenerne, Jose Luis Perez Mená, holder heller ikke tilbake.

– Jeg har sett fotball i 50 år og har aldri sett noen som ham.

Portugal og Spania

Det er ikke bare klubblagene som kjemper om spilleren.

Selv om Fati er født i Vest-Afrika og har bissauguineansk statsborgerskap, er det landslagene til Portugal og Spania som krangler om ham. Spania fordi Fati flyttet dit sammen med familien da han bare var seks år gammel og har bodd der siden. Portugal fordi Guinea-Bissau er en tidligere koloni, og det gjør det lettere for Fati å få portugisisk statsborgerskap. Grunnen til at spørsmålet er aktuelt nå, er det kommende U17-VM i Brasil i høst. Begge landslagene ønsker Fati med på laget.

– Jeg vil spille for Spania, sier midtpunktet for dragkampen.

Det er godt nytt for spanjolene, og Fati vil få selskap på landslaget av Jose Martínez og Ilaix Moriba, lagkompiser i Barcelona.

Nå gjenstår det å se hvilken landslagsdrakt han tar på seg i årene framover. Fati ønsker altså selv å spille for Spania, og senest lørdag sa landslagssjef Roberto Moreno at det spanske fotballforbundet jobber hardt for å sikre seg supertalentet.

Kilder: Marca, Yahoo News, NTB, BBC.