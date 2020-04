25 år gammel NHL-spiller døde av hjerneblødning

Den canadiske Edmonton Oilers-spilleren Colby Cave, som tirsdag ble rammet av hjerneblødning, døde lørdag morgen. Han ble 25 år gammel.

Ishockeyspilleren Colby Cave døde lørdag morgen etter å ha blitt rammet av hjerneblødning. Foto: Gene J. Puskar / AP / NTB scanpix

NTB

Det opplyser Caves kone Emily Cave i en uttalelse på Oilers' nettsted.

«Det er med stor sorg vi deler nyheten om at vår Colby Cave gikk bort tidlig i morges. Jeg (Emily) og begge våre familier er i sjokk, men vet at Colby var elsket kjært av oss, hans familie og venner, hele hockeysamfunnet og mange flere. Vi takker alle for deres bønner i denne vanskelige tiden», heter det i uttalelsen.

Cave spilte 67 NHL-kamper for Boston Bruins og Oilers. Tirsdag ble han innlagt på sykehus i Toronto med hjerneblødning. Legene opererte bort en cyste som førte til trykk på Caves hjerne, og han ble lagt i kunstig koma, men de maktet ikke å redde livet hans.

Denne sesongen spilte Cave elleve kamper for Oilers, mens han primært figurerte for farmerlaget Bakersfield Condors i AHL.

Fikk ikke besøke mannen

Mens Cave lå i koma på sykehuset, publiserte kona Emily et følelsesladet innlegg på Instagram der hun fortalte om den vanskelige situasjonen.

Hun fikk ikke lov til å besøke ektemannen på sykehuset på grunn av tiltakene som er innført for å unngå spredning av koronaviruset.

– Colbys foreldre og jeg fikk se ham gjennom et vindu og snakke til ham med en walkietalkie i går kveld. Vi får ikke lenger lov til å være på sykehuset på grunn av covid-19-reglene. Vi aner ikke når vi får se ham igjen, skrev Emily Cave.

– Vær så snill og våkn opp. Vær så snill og våkn opp. Det er alt jeg kan be om. Han kommer til å våkne opp, ikke sant? Jeg drømmer om å kunne ta på deg, høre stemmen din, klemme hånden din og kysse deg igjen, fortsatte hun i sin bønn for ektemannen.

